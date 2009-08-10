تعداد آثار تاریخی بشرویه در فهرست ملی به 44 اثر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجتبی کاویانی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از آثار تاریخ بشرویه اظهار داشت: پایگاه پژوهشی بافت تاریخی بشرویه در نیمه اول سال 87 در بشرویه آغاز به کار کرد.
وی بیان داشت: مجموعه فعالیتهای مرمتی داخل بافت تاریخی بشرویه در سالهای گذشته در شرح برنامه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی قرار گرفته است.
مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی بشرویه گفت: اولویتهای مطالعاتی، تعیین حریم و طرح مطالعه پلاک به پلاک بافت تاریخی، شناسایی و حفاظت از آثار تاریخی شاخص شهرستان از اهداف آینده است.
کاویانی افزود: تلاش در راستای به ثبت رساندن سه اثر تاریخی آسیاب دهنه، آسیاب میرزا و آب انبار فاضلخان در فهرست آثار ملی کشور از جمله فعالیت های این پایگاه در شهرستان بشرویه بوده است.
وی از آغاز فصل پژوهشی جدید در این مقوله در شهر بشرویه و برخی آثار تاریخی شاخص واقع در روستاها خبر داد و تصریح کرد: بدون کمک و همیاری مردم و مسئولان به این اهداف دسترسی نداریم و همه باید در این امر ما را یاری کنند.
نظر شما