پلیس پاکستان تحقیق در مورد اقدامات مشرف را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با گذشت یک سال از کناره گیری "پرویز مشرف" از ریاست جمهوری پاکستان تحقیقات پلیس این کشور در مورد اقدامات غیرقانونی وی آغاز شد. این اقدام به دستور یکی از قضات دادگاه عالی پاکستان انجام می گیرد.

"حکیم خان" از مقامات پلیس پاکستان با بیان این مطلب گفت مواردی مانند اعلام حالت فوق العاده و برکنار کردن قضات دادگاه عالی، از جمله اتهاماتی است که متوجه مشرف است. بر اساس این گزارش مشرف دستور برکناری "افتخار محمد چودری" رئیس دادگاه عالی پاکستان و تنی چند از قضات این دادگاه را صادر کرده بود.

در سال 2007 با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی در پاکستان "بی نظیر بوتو" و "نواز شریف" نخست وزیران اسبق پاکستان وارد کشور شدند و در پی آن اوضاع سیاسی این کشور ناآرام شد. از این رو مشرف دستور برقراری حالت فوق العاده را صادر کرد که از 3 نوامبر تا 15 دسامبر 2007 در پاکستان برقرار بود.

گفتنی است دادگاه عالی پاکستان در جلسه هفته گذشته خود انتصاب کلیه قضاتی را که در دوره برقراری حالت فوق العاده در این کشور منصوب شده بودند غیر قانونی خواند. به موجب این حکم بیش از 100 قاضی در دادگاه های مختلف پاکستان از کار برکنار می شوند.