هشدار سازمان ملل متحد درباره خطر ناامنی در انتخابات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان ملل اوضاع امنیتی افغانستان را بدلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بسیار متزلزل خوانده و در مورد به خطر افتادن این انتخابات در صورت ادامه خشونتها، هشدار داد.

بر اساس گزارش سازمان ملل حملات تروریستی شورشیان می تواند در روند برگزاری انتخابات در روز بیستم ماه جاری میلادی و نیز میزان مشارکت مردم در آن اثرات سوء بگذارد. در این گزاش که روز گذشته منتشر شد آمده است: در مناطقی که خطر حملات تروریستی جدی تر است، احتمال عدم استقبال از انتخابات بیش از سایر مناطق است.

این در حالی است که در بخشهایی از افغانستان مانند غزنه نامزدهای انتخاباتی امکان حضور نداشته و تنها باید به ارسال پلاکاردهای تبلیغاتی بسنده نمایند. بنا بر گزارشها تا کنون 9 نفر در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از جمله 4 عضو ستاد انتخاباتی "حامد کرزای" کشته شده اند.

در همین حال رای دهندگان افغان بویژه زنان از خطر حملات ترویستی در امان نبوده و از سوی طالبان تهدید شده اند در صورت مشارکت در انتخابات مورد حمله آنان قرار می گیرند. شورشیان طالبان مخالف حضور زنان در عرصه های سیاسی بوده و برای جلوگیری از این کار اقدامات وحشیانه ای را علیه زنان انجام داده اند.