توجه ویژه دولت اوباما به مسئله کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دجله، "هاوارد کوین" مسئول تیم بازسازی استان کرکوک (PRT) خاطر نشان کرد مسئله کرکوک، مسئله پیچیده ای است و مورد توجه دولت آمریکا و به ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری و جو بایدن معاون وی قرار دارد.



کوین در اظهاراتی که امروز منتشر شد، گفت : دولت باراک اوباما در عمل موفق شد کرکوک را به یک مکان امن تبدیل کند و در این زمینه به دولت محلی و نهادهای جامعه مدنی کمک کرده است.



وی افزود نشست اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان در اربیل، گام مهمی به سوی حل مشکلات موجود میان طرفین بود.



این مسئول آمریکایی خاطر نشان کرد : مسئله کرکوک باید از سوی ساکنان آن حل شود.



کوین همچنین به راهکارهای متعددی برای حل مسئله کرکوک اشاره کرد که یکی از این راهکارها را سفارت آمریکا در بغداد ارائه کرده است و هدف از آن حل این مسئله از راه گفتگو است.



خاطر نشان می شود نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه 11 مرداد پس از رایزنی با رهبران کردها در سلیمانیه، بر ضرورت تمسک و پایبندی به گزینه وحدت ملی و حل مشکلات موجود میان دولت مرکزی (بغداد) و دولت محلی منطقه کردستان (اربیل) از راههای قانونی تاکید کرد.

همزمان با تاکید رئیس جمهوری عراق بر مثبت بودن نتایج سفر نخست وزیر این کشور به منطقه کردستان، نوری المالکی نیز درباره حل قریب الوقوع اختلافات میان اربیل و بغداد ابراز امیدواری کرد.

محمود عثمان از اعضای برجسته ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نیز از احتمال گشایش در روابط دولت مرکزی بغداد و دولت خودمختار منطقه کردستان عراق و دستیابی به راههایی برای حل مسائل حل نشده خبر داد.

به گفته وی، پنج پرونده میان بغداد و اربیل وجود دارد که درباره آنها گفتگو انجام خواهد شد که شامل وجود نیروهای پیشمرگ و ارتش در مناطق مورد اختلاف، مرزهای منطقه کردستان، سیاست خارجی، مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی و مسئله نفت است.