"مهر" خبرگزاری برتر حوزه تعلیم و تربیت در مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه تعلیم و تربیت مازندران که عصر دوشنبه با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش و رئیس خانه مطبوعات مازندران در ساری برگزار شد، خبرگزاری مهر به عنوان برترین خبرگزاری در پوشش اخبار صحیح و مناسب سازمان آموزش و پرورش مازندران انتخاب شد.

روزنامه های سراسری قدس و کیهان و محلی فجر خزر نیز به عنوان برترین رسانه های حوزه تعلیم و تربیت مازندران توانستند حائز مقامهای برتر شوند.

سرویس استانهای خبرگزاری مهر در سال گذشته بیش از 300 خبر مربوط به حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش مازندران بر روی خروجی خود داده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران طی سخنانی در این مراسم با اشاره به اینکه خبرنگاران باید از حیث مسائل رفاهی، امنیتی و معیشتی تامین باشند، افزود: اصحاب رسانه باید در انجام رسالت خود کوشا باشند.

عبدالوحید فیاضی با بیان اینکه برای رسیدن به جامعه ای رشد یافته نیازمند توسعه نهادهای مدنی در آن جامعه هستیم، اظهار داشت: برخورد حذفی در رسانه ها سبب کندی در کارکردهای حرفه ای آنان خواهد شد.

بیش از 50 رسانه و نمایندگی خبرگزاری و رسانه های کشوری در مازندران فعالیت دارند.