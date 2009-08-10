نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نمایشگاه 43 غرفه دایر شده و شرکتها و اتحادیه ‌های تعاون روستایی و مراکز پخش وابسته به این اتحادیه محصولات خود را در معرض عرضه قرار داده‌ اند.

در این نمایشگاه که با هدف تعادل قیمت محصولات کشاورزی و موادغذایی در آستانه ماه مبارک رمضان برپا شده است، اجناس با قیمت ارزانتری در اختیار مصرف‌ کنندگان قرار می‌ گیرد.

در این نمایشگاه که در 43 غرفه دایر شده است، انواع موادغذایی، پروتئینی، خشکبار، حبوبات، میوه و سبزیجات، فرآورده‌های دامی و ... بدون واسطه در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار می گیرد.

محصولات یاد شده به دلیل در اختیار گرفتن مصرف ‌کنندگان با واسطه‌ های کمتری با تخفیف 10 تا 20 درصدی به فروش خواهد رسید.

این نمایشگاه از امروز تا پایان مردادماه به مدت دو هفته برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و موادغذایی به همت اداره کل تعاون روستایی استان یزد در بلوار دانشجو، نرسیده سه‌ راه تعاون، اداره تعاون روستایی برپاست.