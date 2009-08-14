برنامه دولت برای توانمندسازی تعاونی های تولیدی

محمد عباسی در گفتگو با مهر گفت: در کنار حرکت به سمت توانمند سازی استاندارد سازی تعاونی ها را نیز در دستور کار داریم و چون تعاونی های تولیدی نیمی از کل تعاونی ها را شامل می شود توجه به آنها می تواند تعیین کننده باشد.

وزیر تعاون افزود: در زمینه استاندارد سازی اجرای طرح اخذ ایزو برای تعاونی های فعال و بالا رفتن کیفیت خدمات دهی آنها را مدنظر داریم که در این زمینه وزارت تعاون 30 درصد از هزینه های استاندارد سازی تعاونی ها را می پردازد.

عباسی همچنین از تقویت طرح نظارت در مسائل مدیریتی و فنی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت واگذاری تصدی گریها بر اساس اصل 44 را در دستور کار دارد خوشبختانه مردم امیدواری بیشتری برای حضور در تعاونی ها پیدا کرده اند.

به گفته وی با وجود اینکه در گذشته تعدادی از مردم در تعاونی های مسکن مشکلاتی را داشته اند، اجرای طرح مسکن مهر و ثبت نام بیش از 4 میلیون نفر از مردم در این طرح، نشان دهنده اعتماد مردم به بخش تعاون است.

وزیر تعاون حمایت جدی از تعاونی ها به ویژه در بخش مسکن را از مهم ترین اولویتها و اقدامات وزارت تعاون در زمان تصدی اش برشمرد و گفت: با اقدامات دولت و حمایتهای عملی وزارت تعاون، تشکیل تعاونی ها در سالهای اخیر رشد یافته است.

عباسی به تشکیل 30 درصد از کل تعاونی ها در دولت نهم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه تعاونی ها از بخش دولتی جدا هستند حضور مردم در عرصه فعالیت اقتصادی تعیین کننده است.

وی در پایان به طراحی و اجرای سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها نیز اشاره کرد.