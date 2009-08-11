اخاذی از مدیران پروژه های نیمه تمام در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ ماشاء الله صادقی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کارآگاهان مبارزه با جرائم اقتصادی و رایانهای در بررسیهای به عمل آمده دریافتند که شخصی با راهاندازی شرکتی بدون تابلو و استخدام چند زن و مرد فعالیت مخفیانه ای به عنوان مشاور مالی، عمرانی، صنعتی و .... میکند و با نفوذ در بانکها و ادارات دولتی و ارتباط با برخی حسابداران کارخانجات اطراف مشهد، پروژههای معوق را شناسایی کرده و با جلب نظر مالکان این پروژهها با آنها قراردادی مبنی بر اینکه برای اتمام پروژهها، وامهای میلیاردی در قبال پیش دریافت 30 درصدی مبلغ وام پرداخت خواهد کرد، می بندد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی اظهار داشت: تیمهای کنترل و عملیات اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و رایانهای پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک اقدام اطلاعاتی به سرنخهایی درباره یک فعالیت مشکوک در یک شرکت زیرزمینی در محدوده بولوار معلم مشهد دست یافت و تحقیقات وسیع پلیسی در این باره آغاز شد.
صادقی افزود: با تکمیل اطلاعات تحقیقی پرونده، هماهنگیهای لازم از طریق مراجع قضایی به عمل آمده و ماموران انتظامی به طور ویژه وارد عمل شدند و فردی به نام حسین را دستگیر کردند که تاکنون 13 شاکی پرونده به پلیس آگاهی مراجعه کردهاند.
وی گفت: با سیر مراحل تحقیقی پرونده، متهم اتهام وارده را پذیرفت و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و این در حالی است که تاکنون 13 شاکی پرونده که مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت وامهای میلیاردی پرداخت کردهاند، برای پیگیری شکایت خود به پلیس آگاهی آمدهاند.
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