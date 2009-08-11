پیش بینی ارتکاب جرم در نیروهای مسلح در اولویت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت‌ الاسلام محمدکاظم بهرامی شامگاه دوشنبه در جمع فرمانده و مسئولان انتظامی استان یزد اظهار داشت: در برنامه پنج ساله سوم سازمان قضائی نیروهای مسلح که از سال گذشته آغاز شد به موضوع "پیش‌بینی مقدم بر پیشگیری است" توجه ویژه‌ ای صورت گرفت و این شعار سرلوحه برنامه‌ های این سازمان قرار گرفت .

وی با اشاره به برنامه‌ های این سازمان در طول یک برنامه زمانبندی شده افزود: در یک برنامه پنج ساله آسیب ‌شناسی، علل و عوامل جرائم مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای خوبی در این زمینه به دست آمد.

بهرامی ادامه داد: در برنامه پنج ساله دوم نیز بحث تحلیل جمعیت کیفری باتوجه به تفاوت جرم در استانهای مختلف، مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین با تاکید بر اینکه وقوع حتی یک جرم نیز در نیروهای مسلح زیاد است و باید آن را کاهش داد، بیان داشت: برنامه ‌های سازمان قضائی کشور تاثیرات بسیار خوبی داشته و نیروی انتظامی از آن استقبال کرده است.

بهرامی با تاکید بر اینکه پیش ‌بینی جرائم مقدم بر پیشگیری است، خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم نیز در دین مبین اسلام از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و این سازمان از سال 76 برنامه ‌ریزی پیشگیری از جرم را در نیروی انتظامی آغاز کرده است .

وی عنوان کرد: به منظور پیشگیری از وقوع بسیاری جرائم از لحاظ جرم ‌شناسی، فرصتها را مد نظر قرار داده و اولویت‌ بندی می ‌کنیم.

بهرامی هدف از تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح را پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از شیوع آن اعلام کرد و گفت: این سازمان آمادگی دارد تا با هر جرمی با قاطعیت و به سرعت رسیدگی کند.

فرمانده انتظامی استان یزد نیز در این دیدار با اشاره به برخی از علل و عوامل کاهش جرم در نیروی انتظامی اظهار داشت: پیشگیری از جرم مهم‌ترین عامل کاهش آن در این نیرو است.

سردار علی علی‌اکبریان افزود: نیروی انتظامی قبل از به دام افتادن افراد با شناسایی جرم، این افراد را مورد توجیه و ارشاد قرار داده و جلسات متعددی نیز در این زمینه توسط عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات استان برای کارکنان تشکیل شده است.