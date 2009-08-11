850 مربی در مراکز قرآنی مردمی مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بهروز کریم نژاد شامگاه دوشنبه در جمع مربیان قرآن استان در بابل اظهار داشت: اکثر این مربیان دارای مدارک دانشگاهی بوده و این اتحادیه سالی دو بار آموزشهای لازم را به این مربیان می دهد.

وی با اشاره به هدایت طرحها و برنامه های قرآنی توسط این اتحادیه گفت: تاکنون حدود 60 طرح قرآنی با هدایت و همکاری این اتحادیه و مراکز و موسسات قرآنی اجرا شده است.

کریم نژاد ادامه داد: هر مرکزی با توجه به توانمندی ها و تخصصی که دارد متصدی برگزاری بخشی از این طرحها هستند و سهمیه ای که سازمان دارالقرآن برای این مراکز و موسسات در نظر می گیرد بسیار کم است زیرا این استان ظرفیتها و توانمندی های بیشتری در برگزاری طرحهای قرآنی دارد.

مدیرعامل اتحادیه مراکز قرآنی مازندران با بیان حمایت از این مراکز افزود: هدف اصلی این اتحادیه در استان دریافت مطالبات از سوی سازمانها و در جهت تجهیز و نوسازی این مراکز است.

وی عنوان کرد: تاکنون اقدامات رو به پیشرفتی در این خصوص صورت گرفته و اعتبارات خوبی جذب شده که از جمله واگذاری تسهیلات بانکی، واگذاری سهام عدالت برای مربیان ومدیران قرآنی است.