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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۲

850 مربی در مراکز قرآنی مردمی مازندران فعالیت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اتحادیه مراکز و موسسات قرآنی مازندران گفت: بیش از 850 مربی در مراکز و موسسات قرآنی مردمی دارای مجوز از اداره کل تبلیغات اسلامی این استان، مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بهروز کریم نژاد شامگاه دوشنبه در جمع مربیان قرآن استان در بابل اظهار داشت: اکثر این مربیان دارای مدارک دانشگاهی بوده و این اتحادیه سالی دو بار آموزشهای لازم را به این مربیان می دهد.

وی با اشاره به هدایت طرحها و برنامه های قرآنی توسط این اتحادیه گفت: تاکنون حدود 60 طرح قرآنی با هدایت و همکاری این اتحادیه و مراکز و موسسات قرآنی اجرا شده است. 

کریم نژاد ادامه داد: هر مرکزی با توجه به توانمندی ها و تخصصی که دارد متصدی برگزاری بخشی از این طرحها هستند و سهمیه ای که سازمان دارالقرآن برای این مراکز و موسسات در نظر می گیرد بسیار کم است زیرا این استان ظرفیتها و توانمندی های بیشتری در برگزاری طرحهای قرآنی دارد.

مدیرعامل اتحادیه مراکز قرآنی مازندران با بیان حمایت از این مراکز افزود: هدف اصلی این اتحادیه در استان دریافت مطالبات از سوی سازمانها و در جهت تجهیز و نوسازی این مراکز است.

وی عنوان کرد: تاکنون اقدامات رو به پیشرفتی در این خصوص صورت گرفته و اعتبارات خوبی جذب شده که از جمله واگذاری تسهیلات بانکی، واگذاری سهام عدالت برای مربیان ومدیران قرآنی است.

کد مطلب 927432

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