تجلیل از رسانه های برتر حوزه دین و هنر در جشنواره سراسری هنر متعالی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید ضرابی نسب شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آنجا که نقش رسانه ها در ایجاد ارتباط اثرگذار و پایدار بین دو حوزه دین و هنر و همچنین ترویج و اطلاع رسانی اصول و مفاهیم هنر متعالی بسیار پر رنگ و چشمگیر است، با مساعدت دبیر نخستین جشنواره سراسری هنر متعالی، یک بخش جانبی به جشنواره افزوده ایم تا بتوانیم موثرترین رسانه های کشور در راستای انعکاس هنر متعالی و پیوند دین و هنر را معرفی و از آنها تجلیل کنیم.

مدیر اطلاع رسانی و رسانه نخستین جشنواره سراسری هنر متعالی افزود: در این بخش که آیین ویژه ای را در مراسم اختتامیه جشنواره به خود اختصاص می دهد، روزنامه ها و خبرگزاری های منتخب در دو بخش رسانه های مکتوب و دیجیتال معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.

وحید ضرابی نسب گفت: پس از بررسی های فشرده هیئت انتخاب جشنواره در این قسمت، روزنامه های قدس، ایران، جام جم، خراسان و شهرآرا در بخش رسانه های مکتوب و خبرگزاری های مهر، شبستان، فارس، باشگاه خبرنگاران جوان و ایسنا در بخش رسانه های دیجیتال به مرحله نهایی راه یافتند تا در مراسم اختتامیه برترینها معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به فرصت کم موجود، امکان بررسی همه رسانه های کشور میسر نشد، افزود: ملاک انتخاب رسانه های راه یافته به مرحله نهایی، صفحات فرهنگی و هنری روزنامه ها و خبرگزاری ها بوده است.

وحید ضرابی نسب همچنین از انعکاس گسترده اخبار و گزارشهای نخستین جشنواره سراسری هنر متعالی در سطح کشور خبر داد و گفت: با توجه به نو و ناشناخته بودن جشنواره و فرصت کم برای ارتباط با رسانه ها، به فاصله یک هفته مانده به مراسم اختتامیه بیش از 400 مورد بازتاب خبری از جشنواره هنر متعالی در روزنامه ها، خبرگزاری ها، صدا و سیما، هفته نامه ها و مجلات تخصصی انتشار یافته است که نشان از اهمیت دادن رسانه های ما به مقوله دین و هنر دارد.

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری هنر متعالی عصر پنجشنبه 22 مرداد ماه در مشهد مقدس و در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود.