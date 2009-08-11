تشکیل کارگروه بررسی بحران مالی واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر بهلولی شامگاه دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: این کارگروه میزان بحران مالی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان خراسان شمالی اعم از واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی و غیردولتی را بررسی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان که با بحران مالی مواجه شده، مشکلات خود را به این کارگروه ارائه داده تا با رایزنی نسبت به مشکلات آنها تصمیم گیری شود.

بهلولی افزود: براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت، بنگاههای اقتصادی که دچار مشکل مالی شده، بدهی آنها نسبت به بانکهای عامل در صورتی که بتوانند ادامه فعالیت دهند، استهمال می شود.

رئیس سازمان کار و اجتماعی استان خراسان شمالی گفت: همچنین واحدهای تولیدی و صنعتی که برای مشکل سرمایه در گردش داشته باشند نیز از محل خط اعتباری ویژه که پیش بینی شده تسهیلات در اختیار آنها برای اشتغال پایدار صورت می گیرد.

بهلولی افزود: بحران اقتصاد جهانی به طور قطع در واحدهای تولیدی و صنعتی استان خراسان شمالی نیز تاثیر گذاشته که باید برای ادامه فعالیت آنها کمک مالی صورت گیرد.

دبیر شورای اشتغال استان خراسان شمالی به طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده اشاره کرد و گفت: یک هزار و 117 واحد تولیدی و صنعتی که تسهیلات بالای 100 میلیون ریال دریافت کردند، در این طرح مشارکت داده شدند.

بهلولی افزود: دو هزار و 630 طرح زودبازده در استان خراسان شمالی بیش از 100 میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده و مشمول طرح تمام شماری قرار دارند.