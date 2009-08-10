اخبار منتشر شده درباره وزارت اطلاعات نادرست است/ از درج نام و سمت پرسنل خودداری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد : با عنایت به اینکه در روزهای اخیر مشاهده می گردد بعضا اخبار نادرستی نسبت به وزارت اطلاعات منتشر می شود که موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی است، نظر به اینکه اطلاعات مربوط به وزارتخانه از قبیل اسناد، هویت پرسنل، ساختار وزارت اطلاعات و... جزو موارد طبقه بندی شده محسوب می گردد.

بنابراین ضروری است کلیه اشخاص به ویژه اصحاب رسانه و وسائل ارتباط جمعی من جمله روزنامه ها و سایت ها از درج اسامی و سمت آنها که موجب افشای اطلاعات محرمانه گردیده و اختلال در وظایف و اداره امور وزارت ایجاد می گردد و مصالح کشور را مخدوش می نماید، خودداری کنند.

بدیهی است عدم توجه به قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه، این حق را برای وزارت اطلاعات ایجاد می نماید که متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.