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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۲۳

اطلاعیه وزارت اطلاعات:

اخبار منتشر شده درباره وزارت اطلاعات نادرست است/ از درج نام و سمت پرسنل خودداری شود

اخبار منتشر شده درباره وزارت اطلاعات نادرست است/ از درج نام و سمت پرسنل خودداری شود

وزارت اطلاعات اخبار اخیر منتشر شده درباره تغییرات در این وزارت خانه را نادرست خواند و تاکید کرد که از افشای نام پرسنل وزارت اطلاعات و سمت آنها که موجب افشای اطلاعات محرمانه شده ، اختلال در وظایف و اداره امور وزارت ایجاد می کند و مصالح کشور را مخدوش می نماید ، خودداری شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد : با عنایت به اینکه در روزهای اخیر مشاهده می گردد بعضا اخبار نادرستی نسبت به وزارت اطلاعات منتشر می شود که موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی است، نظر به اینکه اطلاعات مربوط به وزارتخانه از قبیل اسناد، هویت پرسنل، ساختار وزارت اطلاعات و... جزو موارد طبقه بندی شده محسوب می گردد.

بنابراین ضروری است کلیه اشخاص به ویژه اصحاب رسانه و وسائل ارتباط جمعی من جمله روزنامه ها و سایت ها از درج اسامی و سمت آنها که موجب افشای اطلاعات محرمانه گردیده و اختلال در وظایف و اداره امور وزارت ایجاد می گردد و مصالح کشور را مخدوش می نماید، خودداری کنند.

بدیهی است عدم توجه به قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه، این حق را برای وزارت اطلاعات ایجاد می نماید که متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

کد مطلب 927440

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