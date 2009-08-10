تاخیر در پرداخت 20 درصد از قرارداد بازیکنان/ شکایت از مدافع عراقی به فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود طبق وعده مسئولان باشگاه شاهین بوشهر 20 درصد از مبلغ پیش قرارداد بازیکنان این تیم قبل از دیدار نخست آنها در نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر برابر ملوان، پرداخت شود اما تا این لحظه مسئولان باشگاه شاهین به وعده خود عمل نکرده‌اند.

در این راستا پیش از تمرین عصر امروز (دوشنبه) تیم فوتبال شاهین بوشهر، عبدالله زاده مدیرعامل این باشگاه در محل برگزاری تمرینات حاضر شد و به بازیکنان قول داد بزودی پیش قسط نخست قراردادشان را پرداخت خواهد کرد.

از سوی دیگر "فهد عطیه" مدافع میانی عراقی که پیش از پایان فصل نقل و انتقالات با حضور در بوشهر با تیم فوتبال شاهین پارس قرارداد رسمی امضا کرده و برای رفع برخی مشکلات و دریافت ITC به عراق بازگشته بود تا به امروز در تمرینات این تیم شرکت نکرده است.

همین موضوع باعث شده تا مسئولان باشگاه شاهین پارس جنوبی از این بازیکن به فدراسیون فوتبال شکایت کنند تا از طریق قانونی با غیبت‌های غیر موجه "فهد عطیه" برخورد شود.

آنطور که به نظر می رسد مسئولان باشگاه اربیل عراق برای موفقیت تیم‌شان در مسابقات جام AFC و نقش مهم "فهد عطیه" در این تیم، حاضر به صادر کردن ITC این بازیکن نیستند و همین مساله در کنار مشکلات خانوادگی عامل غیبت طولانی این بازیکن شده است.