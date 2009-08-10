به گزارش خبرنگار مهر، "فابیو جانواریو" با پشت سرگذاشتن مراحل ابتدایی درمان، شرایط حضور در تمرینات را پیدا کرده است و از امروز به همراه بیژن کوشکی زیر نظر دکتر ستوده، پزشک تیم استقلال به طور انفرادی تمرین کرد.

اما غایب اصلی تمرین امروز استقلال مجتبی جباری بود. این هافبک جوان همچنان به دلیل مصدومیت در تمرینات شرکت نمی کند تا مربیان استقلال به دنبال یافتن جانشینی برای او باشند. بازیکنان ملی پوشان استقلال که همراه تیم ملی به بوسنی سفر کرده‌اند نیز از غایبان تمرین امروز آبی پوشان بودند.

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال پس از تعطیلی روز گذشته از ساعت 18 در زمین چمن ورزشگاه دستگردی آغاز شد و تا ساعت 19:30 به طول انجامید. برای تماشای تمرین امروز آبی پوشان حدود 100 نفر از هواداران این تیم به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.

در جریان تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال استقلال امیرحسین صادقی و هاشم بیگ‌زاده دچار آسیب دیدگی شدند اما با مداوای سرپایی امین نوروزی و تیم پزشکی‌اش به جمع دیگر بازیکنان پیوستند.

نکته جالب توجه در تمرین امروز تیم فوتبال استقلال، تغییراتی بود که از سوی "راینرکرافت" و "اریش روته مولر" در مراحل آماده سازی این تیم اعمال شده بود. در بخش جدید تمرین بازیکنان به صورت دو نفره دست‌های یکدیگر را گرفته و در قالب دو تیم نارنجی و آبی فوتبال بازی کردند.

در بخش دیگر تمرین بازیکنان در قالب دو تیم سبز و آبی به یک بازی دستگرمی پرداختند که در بین دو نیمه روته مولر و صمد مرفاوی نکات فنی را به آنها یادآوری می کردند.