بستر کار برای پروژه های راهسازی در مازندران مهیا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی شامگاه دوشنبه در نشست با کلیه پیمانکاران راهسازی استان در ساری اظهار داشت: با تلاش مسئولان ارشد کشوری و استانی و بهره گیری از تمامی داشته ها و امکانات موجود در حال حاضر توانستیم عملیات اجرایی بیش از ۶۰۰ پروژه راهسازی را در محورهای اصلی و فرعی و روستایی در دست اجرا داشته باشیم.

وی خواستار سرعت در روند اجرایی پروژه ها شد و عنوان کرد: خوشبختانه پیمانکاران راهسازی در استان در چند ماه اخیر سرعت قابل قبولی در اجرای پروژه ها داشته اند.

رحیمی افزود: امیدواریم با تعامل و همدلی پیمانکاران و راه و ترابری استان شاهد پیشرفت قابل توجه در روند اجرایی پروژه ها باشیم.

رحیمی در ادامه به اهمیت زمان بندی و برنامه ریزی برای اجرای پروژه ها اشاره و تصریح کرد: یکی از مواردی که باید در سرلوحه کاری پیمانکارانی که در سطح محورها در حال کار هستند قرار گیرد برقراری و حفظ ایمنی در محورهاست.

سید محمد نظری، رئیس اداره نظارت اداره کل راه و ترابری مازندران با اشاره و توصیف پیمانکاران به بازوان اجرایی این اداره کل عنوان کرد: باید هماهنگی لازم و مناسبی توسط پیمانکاران با این اداره کل صورت گیرد تا از این طریق بتوان شرایط مناسبی را برای تسریع پروژه ها ایجاد کرد.

وی خواستار نظم کاری در مجموعه پیمانکاران استان اعم از تجهیز کارگاه ها، نصب تابلوهای هشدار دهنده، طراحی لباس های متحدالشکل شد.

به گزارش مهر، در این نشست پیمانکاران محورهای مذکور نیز به ارائه مشکلات و موانع های اجرایی برای انجام فعالیت های محوله خود پرداختند.