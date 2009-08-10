کنگره فتح شانس مذاکرات صلح را از بین برد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، "آویگدور لیبرمن" در دیدار با شماری از نمایندگان کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی گفت اجلاس کنگره جنبش فتح سبب از بین رفتن شانس موفقیت مذاکرات صلح خاورمیانه در آینده ای نزدیک شد.

وی با بیان اینکه هیچ گروه واحدی برای مذاکره با طرف اسرائیلی وجود ندارد، افزود تل آویو با جنبشهای حماس در غزه و فتح در کرانه باختری روبرو است. بنا بر ادعای لیبرمن، ششمین کنفرانس سالانه جنبش فتح که در بیت لحم کرانه باختری برگزار شد، شانس دستیابی عملی به صلح طی سالهای آتی را به خاک سپرده است.

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اذعان اعضای فتح بر مبارزه با اسرائیل تا تشکیل یک دولت فلسطینی را تصمیمی افراط گرایانه خوانده و تل آویو را در بازگشت به روند شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی محق دانست.

لیبرمن در ادامه ادعاهای خود گفت : سیاست اسرائیل باید مبتنی بر واقعیات و نه تصورات باشد با این حال رایزنیهای بین مقامات آمریکا و تشکیلات خودگردان می تواند وضعیت امنیتی را در منطقه بهبود بخشد. به گفته وی هر گونه اقدام عجولانه ای مانند اجبار به دستیابی به توافق در مدتی معین ممکن است به روند صلح در منطقه آسیب برساند.