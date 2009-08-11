نمایشگاهی از عکس خبرنگاران در مشهد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جلیل زهرایی حسینی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این نمایشگاه که تا 22 مرداد دایر است، 60 قطعه عکس از فعالیتهای همکاران خبرنگار و عکاس در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

عکاس مشهدی اظهار داشت: این عکسها طی 10 سال اخیر تهیه شده که شامل فعالیت همکاران در عرصه های مختلف خبری شامل سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و دینی است.

زهرایی گفت: سعی شده در انتخاب عکسها، مزامینی چون تلاش، سختی کار همکاران و دغدغه های آنها برای تهیه خبر و گزارش را به تصویر بکشم.