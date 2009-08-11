سرمایه گذاران برای تهیه زمین در ناحیه صنعتی فاضل آباد کمالان سرگردانند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد غریب آبادی شامگاه دوشنبه در گردهمایی دهیاران این بخش افزود: این درحالی است که این طرح از جمله پروژه های مصوب سفر هیئت دولت به استان است که اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: از سه ما ه پیش قرار بو د زمینهای ناحیه صنعتی به سرمایه گذاران برای انجام عملیات ساخت کارخانجات واگذارشود اما هنوز این امر صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به 10 سرمایه گذار برای اجرای سرمایه گذاری و احداث کارخانجات در شهرک صنعتی فاضل آباد اعلام آمادگی کرده اند.

به گفته غریب آبادی، احداث ناحیه صنعتی فاضل آباد از پروژه های مصوب سفر اول ریاست جمهور است که در مساحت 20 هکتار در بخش کمالان احداث می شود.

بخشدار کمالان بیان داشت: برای اجرایی شدن و تامین زیرساختهای ناحیه صنعتی فاضل آباد شش میلیارد ریال تخصیص یافته است.