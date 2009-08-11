نیاز به وقف برای موضوعات قرآنی در جامعه احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی، استاد برجسته حوزه علمیه قم شامگاه دوشنبه در دیدار با روسای ادارات اوقاف و امور خیریه مازندران در آمل، وقف را صدقه جاریه دانست و گفت: صدقه نشان از ایمان است و با ترحم همراه است، به این دلیل به این نام نامیده شده است که نشان از صداقت دارد و باید صادقانه با آن برخورد شود.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: در میان اقسام صدقه، وقف خصوصیاتی دارد که دیگر صدقات ندارند و آن جاریه بودن آن است.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه صدقات یکجا مصرف می شود و گیرنده آن را یکجا صرف می کند، گفت: تنها صدقه ماندگار وقف است که از آن به صدقه جاریه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان اوقاف و امور خیریه باید در جریان امور دینی باشند تا به واسطه این امر وقف را جاری کنند، خاطرنشان کرد: وقتی وقف در سطح جامعه جاری است که مسئولان به اطلاعات وقف و موقوفات واقف باشند.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم، هدف واقفین را احیاء دین مبین اسلام دانست و تصریح کرد: احیاء موقوفات گذشته و نیز رهبری واقفان فعلی باید به نحو احسن صورت گیرد.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه اگر در عصر انقلاب قرآن عرضه نشود دوران جاهلیت اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: مسئولان اوقاف و امور خیریه باید اولاً در خدمت قرآن باشند و ثانیاً ناشر معارف قرآنی باشند.

وی با تاکید بر اینکه متولیان امور وقفی باید مردم را درخصوص وقف کردن حمایت و تشویق کنند، گفت: مردم مازندران که شغل اکثریت آنها کشاورزی است، پاک ترین اموال خود را وقف کرده اند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: از اهداف بزرگ سازمان اوقاف و امور خیریه در زمان حال باید تشویق مردم برای وقف به موضوعات قرآنی باشد زیرا وقف برای اطعام معارف قرآنی از وقف برای اطعام واجب تر و والاتر است.

وی با بیان اینکه به اوضاع روزگار نمی توان اعتماد کرد، گفت: دنیا در حال دگرگونی است اما قانون تغییرناپذیر است.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه درآمد حاصله از موقوفات و اماکن متبرکه هر استان باید صرف همان استان شود، تصریح کرد: این درآمد حاصله باید به ویژه برای تبلیغ دین مبین اسلام هزینه شود.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه اهمیت امامزادگان کم نیست، گفت: امامزاده ها حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید به آنها ادای احترام کنیم.

وی همچنین بر شناسایی و احیاء قبور علمای مشهور استان تأکید کرد و افزود: باید لوح القاب علمی این علمای مشهور استان شناسایی و تهیه شود.