70 هزار نفر در حاشیه شهر بجنورد سکونت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار بجنورد شامگاه دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در بجنورد اظهار داشت: این تعداد جمعیت در یک سوم از مساحت دو هزار و 800 هکتاری شهر بجنورد سکونت دارند که براساس نقشه برداری شهری حدود 500 هکتار از مساحت شهر بجنورد حاشیه نشین هستند.

وی اضافه کرد: سکونت 70 هزار نفر جمعیت در حدود 500 هکتار از مساحت شهری نشان از تراکم بالای جمعیت ساکن در مناطق حاشیه شهر دارد که مشکلات زیادی را از لحاظ زیست محیطی و سکونتگاهی برای مردم این منطقه ایجاد کرده است.

ریاحی افزود: شهرداری مرکزی بجنورد برای بهسازی مناطق حاشیه شهر، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری مهر را راه اندازی کرده که با مشارکت مردم مناطق حاشیه نسبت به رفع مشکلاتشان اقدام کند.

شهردار بجنورد گفت: در 28 محله از این شهر حاشیه نشینان سکونت دارند و شهرداری مهر نیز طرح شناسایی مناطق حاشیه نشین را در بجنورد شروع کرده که که در هفت فاز طرح بهسازی در این مناطق اجرا می شود.

ریاحی افزود: طرح بهسازی مناطق حاشیه شهر بجنورد نیاز به اعتبار یکهزار میلیارد ریالی دارد که 30 درصد از این اعتبار از محل درآمد شهرداری و 70 درصد نیز باید از اعتبارات دولتی تامین شود.

وی اظهار داشت: شهرداری بجنورد در سال گذشته از محل درآمدهای شهرداری 42 میلیارد ریال برای بهسازی و اجرای پروژه های عمرانی در مناطق حاشیه شهر بجنورد هزینه کرده است.

ریاحی گفت: در سال جاری نیز 30 درصد از درآمدهای شهرداری بجنورد برای بهسازی مناطق حاشیه هزینه می شود که این میزان به بیش از 60 میلیارد ریال خواهد رسید.

به گفته وی شهرداری مهر برای نخستین بار برای رفع مشکلات مناطق حاشیه شهر و جلوگیری از افزایش این مناطق در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شده است.

شهردار بجنورد گفت: شهرداری مهر از لحاط تصمیم گیری برای اجرای پروژه های عمرانی در مناطق حاشیه شهر بجنورد مستقل است.