"از منظر دوست "منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاوی مقالات ارائه شده به سمینار منطقه ای زن از دید گاه قرآن است که درماه اردیبهشت سال جاری درشهر کابل برگزار شد.

طالب اصلی کتاب" از منظردوست" حاصل مجموع بیست و پنج مقاله سمینار است که توسط اندیشمندان و میمهانان کشورهای مدعو، به سمینار ارائه گردیده است. این گردهمایی با همکاری جدی وزارت امور زنان و بنیاد علمی پژوهشی شهید بلخی و خانم صدیقه بلخی رییس این بنیاد برگزار شد.

در پیشگفتار کتاب به این موضوع اشاره شده است که قرآن کریم در روزگاری نازل گردید که اعراب جاهلیت، دختران را زنده به گور می کردند و زن نزد آنها پست و حقیر تر از حیوان بود چنان که به توصیف این کتاب آسمانی و به تائید تاریخ، وقتی فردی صاحب دختری می شد از شرم سرش خم شده و آن طفل بی‌گناه را زنده به گور می‌نمود.

پیامبر اسلام در حضور زن و مرد ، دستان دختر خود را بوسید و او را پاره تن خویش خواند، سوره نساء و دهها آیه قرآن در مورد زن نازل شد و زن پست و حقیر عرب، ارج و مقام گرفت.

جایگاه و نقش زن از دیدگاه قرآن کریم از مباحث مهم دنیای امروزی است که نیاز به بحث وغور کافی در قبال آن دارد.

این سمینار منطقه ای به اهتمام بنیاد عالی علمی پژوهشی علامه شهید اسماعیل بلخی (ره) وحضور جدی وفعال وزارت امور زنان افغانستان ، به منظور بررسی بیشتر این بحث و بالا بردن سطح آگاهی جامعه در این خصوص و استفاده از نظرات برجسته قرآن‌پژوهان برگزار شد.