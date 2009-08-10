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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۵

بانک مرکزی:

نرخ تورم 4 درصد دیگر کاهش یافت

نرخ تورم 4 درصد دیگر کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال 1388 را 21.5 درصد اعلام کرد که نسبت به 25.4 درصد همین مدت در اسفند 87 معادل 3.9 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در تیر ماه 1388 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، رشد شاخص مذکور در تیر ماه به 0/14 درصد رسید که نشان دهنده ادامه روند کاهشی است.

بانک مرکزی تصریح کرد در مهرماه 1387 نرخ رشد شاخص مذکور 5/29 درصد بوده که تا تیر ماه 1388 ، معادل 5/15 واحد درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 1387 معادل 5/21 درصد می باشد .

همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1387 معادل 5/22 درصد بود که نشان دهنده ادامه آهنگ کاهش رشد نرخ تورم درتیر ماه می باشد.

به گزارش مهر، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند 87 معادل 25.4 درصد، در فروردین امسال 24.5 درصد، در اردیبهشت 23.6 درصد، در خردادماه 22.5 درصد بوده است.

کد مطلب 927454

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