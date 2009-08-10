آمریکا نمی تواند مانع شهرک سازی شود/اسرائیل نباید به اعتراضات توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "الی ییشایی" وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل باید بدون توجه به خواسته های آمریکا پروژه شهرک سازی در بیت المقدس را ادامه دهد.



وی در گفتگو با یک شبکه رادیویی اسرائیلی، با اشاره به اتصال شهرکهای همجوار بیت المقدس به بافت اصلی این شهر خواستار تکمیل طرح شهرک سازی در این منطقه موسوم به "کوریدور E-1" شد.

عضو کابینه نتانیاهو در ادامه افزود : شکی نیست که دولت کنونی آمریکا با دولت پیشین این کشور تفاوتهایی دارد و این امر ما را بر آن می دارد که به منظور متقاعد کردن آن تلاشهای بیشتری انجام دهیم. به اعتقاد ییشایی، دولت بوش تفسیر روشن تری از این مسئله داشت.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد تل آویو بتواند با متقاعد کردن واشنگتن طرحهای ساخت و ساز در مناطق اشغالی را از سر بگیرد.



وزیرامور داخلی رژیم اسرائیل در عین حال تصریح کرد: در صورتی که موفق به جلب نظر آمریکا نشویم باید کماکان به روش پیشین خود عمل کنیم، اسرائیل باید آنچه را باور دارد انجام دهد و برای این کار نیاز به ادامه شهرک سازی دارد.

ییشایی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه شهرک سازی جزئی از برنامه امنیتی تل آویو است، گفت : کسی نمی تواند به ما بگوید که چه کاری انجام دهیم و آیا حق ساخت و ساز در شهرکهای یهودی نشین را داریم یا نه.