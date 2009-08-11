واگذاری استقلال و پرسپولیس به تعاونی ها/ اولویت درآمدزایی سرخابی ها

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب افزود : دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دو بال فوتبال کشورهستند که از پتانسیل و ظرفیت های بالقوه ای برخوردارند و توانمندیهای این دو باشگاه می تواند باعث اوجگیری فوتبال ملی شود از همین رو در راستای اصل 44 و خصوصی سازی باشگاهها به عنوان طرحی به سازمان تربیت بدنی پیشنهاد واگذاری استقلال و پرسپولیس به تعاونی ها را مطرح کردیم که این طرح می تواند بخش عمده ای از مشکلات این دو تیم را مرتفع و باعث شکوفایی اقتصادی و کیفی این دو تیم پرطرفدار فوتبال کشور شود.

نماینده مردم بابلسر یادآورشد: بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس را با مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و سید احمد رسولی نژاد معاون پارلمانی وزارت تعاون نیز درمیان گذاشته ایم و قرار است در نشستی که بزودی برگزار خواهد شد، راهکارها و نحوه این واگذاری به بحث و تبادل نظر بپردازیم.

وی با تاکید بر اینکه در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید مصلحت فوتبال کشور را درنظر گرفت، اظهار داشت: بخش عمده ای از مشکلات استقلال و پرسپولیس مسائل مالی و امکاناتی است که با تبدیل شدن این دو باشگاه به شرکت های تعاونی و سهیم شدن هواداران در اداره امور جاری باشگاه می توان شرایط و امکانات بهتری را برای این دو تیم پرهوادار فراهم کرد.

نجف نژاد از درآمدزایی و جذب حق پخش تلویزیونی مسابقات به عنوان اصلی ترین شرایط برای واگذاری استقلال و پرسپولیس عنوان کرد و افزود : باید قبل از هرگونه واگذاری ، وضعیت درآمدزایی این دو باشگاه مشخص و به مرحله ثبات اقتصادی دست یابند ضمن اینکه باید تلاش کرد تا بدهی های معوقه این دو باشگاه در مدت زمان مشخص به صفر برسد تا در زمان واگذاری حداقل هایی به لحاظ امکاناتی برای این دو تیم فراهم باشد.