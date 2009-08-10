حریری روند تشکیل دولت را تسریع بخشد/ مقاومت در اوج آمادگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "محمد رعد" رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد دولت جدید باید در اسرع وقت تشکیل شود، زیرا چالشهای فراوانی به ویژه در زمنیه معیشتی وجود دارد.



وی که در مراسمی در شهر نبطیه سخن می گفت، اظهار داشت : ما از منادیان تسریع در تشکیل دولت هستیم و ضروری است تا حریری فورا رایزنی ها و تماسها با تمام نیروها به منظور تشکیل دولت را از سر بگیرد؛ به ویژه با توجه به اینکه نیروهای اساسی در جریان مخالف (8 مارس) ماموریت وی برای دستیابی به توافق سیاسی درباره تشکیل دولت جدید را تسهیل کردند.



رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الله در اشاره به تحولات اخیر به ویژه خروج جنبلاط از جریان 14 مارس، تاکید کرد این تحولات نه تنها بر توافق ما درباره چارچوب سیاسی دولت وحدت ملی تاثیر نخواهد گذاشت،بلکه چه بسا سبب تقویت آن شود.



رعد با تاکید بر اینکه دیگر نمی توان لبنان را بر اساس قاعده اکثریت واقلیت اداره کرد، خاطر نشان کرد : همانطور که در گذشته تاکید می کردیم حکومت در لبنان نه بر اساس قاعده اکثریت و یا اقلیت، بلکه فقط بر اساس توافق میان همه نیروها امکان دارد و امروز بار دیگر بر این نکته تاکید می کنیم که همه مجبوریم با یکدیگر توافق کنیم، زیرا در غیر این صورت، هیچ دولتی در لبنان وجود نخواهد داشت.



وی درباره تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی، این تهدیدها را تلاشی برای بالابردن روحیه متزلزل صهیونیستها دانست و تاکید کرد : با این حال مقاومت همچنان به تقویت و آمادگی خود برای دفع هر گونه تجاوز احتمالی ادامه می دهد.



خاطر نشان می شود سعد حریری که در پی خروج جنجالی ولید جنبلاط از جریان 14 مارس به فرانسه سفر کرده بود، امروز با یک فروند هواپیمای اختصاصی، پس از گذراندن استراحت یک هفته ای در جنوب فرانسه، به بیروت بازگشت.