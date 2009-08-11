حجت الاسلام علیرضا موحدنژاد عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 120 گروه رصدی متشکل از متخصص و افراد با تجربه، هلال ماه رمضان را مطابق هرسال در نقاط مشخصی از استانهای مختلف کشور رصد خواهند کرد .

وی افزود: این گروه ها روز جمعه 29 شعبان(30 مرداد ماه) برای رصد اقدام و پس از آن گزارشهای خود را به دفتر استهلال مقام معظم رهبری ارسال می کنند.

حجت الاسلام موحد نژاد همچنین گفت که پیش بینی می شود روز 31 مرداد ماه براساس آنچه که در تقویم هم درج شده نخستین روز ماه مبارک رمضان باشد.

رئیس دفتر استهلال مقام معظم رهبر در رابطه با گروه هایی که برای رؤیت هلال ماه اعزام می شوند گفت این گروه ها در سراسر کشور مستقر هستند و در بیشتر استانهایی که ستاد استهلال وجود دارد فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه تنها در تعداد معدودی از استانها ستاد استهلال تشکیل نشده گفت: برخی از گروههای استهلال در استانهایی چون اصفهان و خراسان، فارس و کرمان فعالتر هستند.

هر سال برای رفع هرگونه شبهه و نگرانی، گروههایی متشکل از متخصصین به منظور رؤیت هلال ماه مبارک رمضان در نقاط مختلف کشور فعال می شوند تا امکان خطا و اشتباه به صفر برسد . ارتقاعات توچال و رصدخانه حضرت عبدالعظیم از جمله مناطق تهران هستند که گروههای استهلال در آنها مستقر می‌شوند . اطلاعات به دست آمده از سوی گروههای مختلف به ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری می رسد تا با بهره‌گیری از این اطلاعات دقیق و جامع، امکان اعلام دقیق فراهم شود.