کارگاه مقابله با آنفلوآنزای نوع A برای رهبران دینی در امریکا تشکیل شد

رهبران دینی روز پنجشنبه 15 مرداد ماه در کنار کارشناسان بهداشتی و مقامات شهر بروکلین امریکا در کارگاهی برای آموزش و کسب اطلاعات درباره ویوس H1N1 یا آنفلوآنزای نوع A شرکت کردند.

هدف از برگزاری این کارگاه فراهم کردن اطلاعاتی درباره این ویروس برای جامعه دینی بود چرا که چنین جوامعی می‌توانند نخستین محافلی باشند که مردم برای مطرح کردن پرسشهای خود درباره آنفلوآنزای نوع A به آنها رجوع می کنند.

بیش از 150 نفر از جمله رهبران دینی در این کارگاه که بررسی رویکرد مناسب در پاسخ به شیوع ویروس H1N1 را مد نظر داشت شرکت کردند.

چاپ فرانک از فعالان این پروژه گفت: بسیاری از شاخصها نشان دهنده شکل‌گیری دومین موج شیوع این بیماری در فصل پاییز امسال است. ما با قطاری رو به رو هستیم که با نهایت سرعت به سمت جوامع ما در حرکت است. از این رو بهترین راه کسب اطلاعات مناسب در این رابطه است.

یون گراهام معاون فرماندار شهربروکلین گفت: ما می‌دانیم که در معابد، مساجد، کلیساها و کنیسه‌ها گروههای بسیاری از مردم گردهم جمع می‌شوند. بنابراین ما نه تنها برای آنها اطلاعات فراهم می‌کنیم بلکه به نوعی از ظرفیتهای آنها برای اتخاذ رویکردهای مناسب نسبت به موارد اضطراری در وضعیت ویژه استفاده می‌کنیم. این کارگاه منحصر به فرد است چرا که به آنها کمک می‌کند پیش از شیوع گسترده میان مؤمنان استراتژیهای خود را به کارگیرند.

کاربرد اتاقهای نیایش در فرودگاههای کشورهای غربی توسعه می‌یابد

برخی فرودگاهها در کشورهای غربی از اتاقهایی برخوردار هستند تا مسافران بتوانند در میان شلوغی این اماکن مدتی را در تعمق و نیایش بگذرانند اما اخیرا کاربرد این اتاقکها گسترش یافته و با حذف تزئینات مذهبی حال و هوای اتاق برای استفاده پیروان ادیان مختلف تغییر کرده است.

چستر کوک کشیش کلیسای متودیست است که به عنوان روحانی نظامی فعالیت می کند اخیرا از پیروان ادیان مختلف برای دیدار از این اتاق کوچک نیایش در فرودگاه بین المللی هارتسفیلد جکسون آتلانتا دعوت کرد تا باعث شود جوامع دینی مختلفی از وجود این اتاق خبردار شده و از آن استفاده کنند.

کاربرد این اتاقها امروز دیگر به صورت تک مذهبی نیست بلکه تلاش شده در آنها تسهیلاتی برای آسایش و برطرف کردن نیازهای دینی پیروان سایر ادیان به ویژه مسافرانی که به سنتهای دینی مختلفی تعلق دارند فراهم شود.

اتاق نیایش در فرودگاه هارتسفیلد جکسون به یک پنجره با شیشه رنگی و 96 متر مربع مساحت محدود شده که در طبقه سوم فرودگاه قرار دارد و همچنین کتابخانه ای را دربرگرفته که متون مقدس ادیان بسیاری در آن به چشم می خورد. مسئول اتاق نیایش این فرودگاه به عنوان یک کشیش متودیست اظهار داشت که نمایندگان تمام ادیان برای نوسازی و گسترش فضای این اتاق که به تازگی صورت گرفته سهم داشتند.

هر هفته 1500 نفر در این نیایشگاه حاضر می شوند ، این میزان بخش کوچکی از 250 هزار مسافری است که از این فرودگاه هر روز عبور می کند. یکی از برنامه ها و اهداف فعالیتهای این اتاق نیایش کمک به دیگران برای احترام به تمام سنتهای دینی است و تا کنون با حضور پیروان ادیان مختلف گردهمایی های مشترکی برای تبیین این احترام برگزار کرده اند. می توان تعداد اتاقهای نیایش فرودگاه های ایالات متحده را حدود 34 مورد تخمین زد که اخیرا با هدف پاسخ به نیاز جامعه متنوع دینی فعالیت می کند.

نامگذاری سال 2010 برای ترویج دوستی میان فرهنگها مورد تجلیل قرار گرفت

راجان زد به عنوان یکی از شخصیتهای برجسته هندو و فعال عرصه بین‌ادیان در ایالات متحده امریکا از نامگذاری سال 2010 به نام سال بین‌المللی ایجاد روابط دوستی میان فرهنگها توسط سازمان ملل متحد استقبال کرد.

راجان زد رئیس انجمن حهانی هندوئیسم و مشاور معنوی انجمن ملی قعالیتهای بین کلیسایی و بین دینی اعلام کرد که از جوامع هندو کاملاً از این ابتکار عمل سازمان ملل متحد برای ترویج گفتگوی بین ادیان و صلح حمایت می‌کند. مؤمنان هندو از سازمان ملل متحد که دین را جدی تلقی کرده و آن را قدرتمند ترین نیرو در جامعه بشری می‌داند تقدیر می‌کنند.

وی به عنوان مدیر روابط بین ادیان انجمن بین ادیان نوادا یادآور شد که جوامع هندو و رهبران هندو نیز باید از نمایندگان و احترام مساوی در نشستها، گفتگوها ، همایشها و رویدادهایی برخوردار شوند که در ارتباط با سال بین‌المللی ایجاد روابط دوستی میان فرهنگها برگزار می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت که این نامگذاری می‌تواند به توسعه روابط بین دینی، بین فرهنگی، گفتگو ، درک و همکاری برای صلح کمکهای چشمگیری داشته باشد.

سازمان ملل متحد همچنین تصدیق کرده است که درک دوجانبه و گفتگوی بین ادیان ابعاد مهمی از گفتگو میان تمدنها و عملی کردن فرهنگ صلح را در تمام سطوح جامعه تشکیل می‌دهد.

دالایی لاما جایزه بین‌المللی آزادی را دریافت می‌کند

دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت ماه آینده میلادی جایزه بین‌المللی آزادی را از موزه ملی آزادی مدنی در ممفیس امریکا دریافت خواهد کرد. مراسم اهدای جایزه بین‌المللی آزادی روز 23 سپتامبر(1 مهرماه) در شهر ممفیس ایالت تنسی امریکا برگزار خواهد شد.

دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت است که در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق پس از اشغال نظامی تبت توسط نیرویهای کمونیست چین به هندوستان متواری شد و از آن زمان تاکنون در هندوستان زندگی می‌کند.

بنجامین ال.هوکس رئیس هئیت مدیره این موزه دالایی لاما را نمونه زنده دکتر مارتین لوترکینگ و گاندی دانست که مبارزات غیرخشونت‌آمیز خود را در مقابل سرکوبی سیاسی و رنج مردم تبت پیگیری می‌کند. جایزه آزادی ملی این موزه نیز به مرلین اورزویلیامز همسر مدگار اورز فعال حقوق مدنی که به قتل رسید اهدا می‌شود.

جایزه بین‌المللی آزادی به افرادی اهدا می‌شود که تأثیری جهانی بر وضعیت حقوق بشر و حقوق مدنی داشته‌اند. بخش ملی این جایزه نیز به فردی اهدا می‌شود که این تأثیر را در داخل ایالات متحده اعمال کرده است.

پاتریاک مسکو به مصر و بلاروس سفر می‌کند

پاتریاک مسکو رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه پس از سفر ماه جاری خود به اکراین اعلام کرده است که قصد دارد در نوامبر امسال(آبان ماه) به مصر و بلاروس سفر کند.

رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیسا در مقر پاتریاک مسکو طی یک نشست خبری اعلام کرده است که پاتریاک کریل در این سفرپاتریاک اسکندیه در مصر با تئودورس دوم دیدار می‌کند.

سفر پاتریاک روسیه به مصر طی روزهای 14 تا 16 نوامبر ( 23 تا 28 آبان ماه) صورت می‌گیرد. وی همچنین در ماه ژوئیه با ترکیه سفر کرده بود و با بارتالامه اول پاتریاک قسطنطنیه دیدار کرد.

کریل اول همچنین قصد دارد از چندین ایالت مستقل که بخشی از پاتریاک مسکو محسوب می‌شوند چون بلاروس نیز دیدار کند، از این رو این دیدار برای تاریخ 25 تا 28 سپتامبر (3 تا 6 مهر ماه) برنامه‌ریزی شده است.

پاتریاک کریل اول پس از مرگ الکسی دوم در اول فوریه 2009 به عنوان رهبر کلیسای ارتدکس روسیه انتخاب شد. وی پیش از آن اسقف اعظم اسمولنسک و کالینینگراد بود و همچنین ریاست دپارتمان روابط خارجی مقر پاتریاک مسکو را نیز در اختیار داشت.

صدها راهب بودائی هندوستان برای بارش باران دعا کردند

صدها نفر از راهبان بودائی از روز پنجشنبه 15 مرداد ماه ایالت هندوستان مراسم نیایشی ویژه و آداب خاصی در معبد ماهابودی انجام می‌دهند تا الهه باران را خشنود کرده، باران ببارد و به خشکسالی این ایالت خاتمه دهد.

سیوالی ترا مسئول معبد ماهابودی گفت: ما از روزپنجشنبه به ارائه نذورات ویژه‌ای پرداخته و این مراسم را تا روز21 مرداد ماه ادامه می‌دهیم.

منطقه بودگایا به عنوان محل تولد بودیسم درنظر گرفته می‌شود و گفته شده است که بودا 2550 سال پیش در این محل به روشنگری رسید.

ترا همچنین اظهار داشت که راهبان بودائی زیر درخت مقدس در این معبد به مدت هفت روز به نیایش می‌پردازند. راهبان چندین صومعه در این منطقه و راهبان کشورهای مختلف نیز در این نیایشها شرکت دارند.

پیش از این اخباری در رابطه با اقامه نماز باران توسط مسلمانان و نیایش ویژه کاهنان و رهبران هندو برای بارش باران در چندین محل مختلف هندوستان منتشر شده بود. مسلمانان و هندوهای این دهکده‌های خشکی زده دولت را به نادیده گرفتن آنها متهم کرده و اظهار می‌دارند که دولت قرار بود ماهانه 10 کیلو برنج به ما بدهد اما آنها از ماه آوریل هیچ برنجی دریافت نکرده‌اند و از گرسنگی رنج می‌برند.

فقدان باران در هندوستان نگرانی برای میلیونها کشاورز ایالت بهار است که به‌شدت به شالیکاری آنها آسیب رسانده است. دولت ایالتی خشکسالی را تأیید کرده است و گروهی برای مدیریت بحران به این ایالت اعزام کرده است.

تاریخ ادیان درس اجباری مدارس قزاقستان می‌شود

مدارس آسیای میانه در قزاقستان از ابتدای سال تحصیلی جدید ادیان و تاریخ ادیان را به عنوان یک موضوع اجباری تدریس می‌کنند.

سریک ایسالیاواس سخنگوی وزارت علوم و آموزش قزاقستان گفت: مبحث دین که پیشتر اختیاری بود از سال جدید برای تمام دانش آموزان اجباری می شود. این مباحث از سوی آموزگارانی تدریس می شوند که به طور ویژه تعلیم دیده و تمام ادیان و تاریخ آنها را دربرمی گیرد.

مباحث درسی درباره دین آن هم در مدارس از موضوعات حساس در دوران اتحاد جماهیر شوروی بوده است، چرا که ناخداباوری ایدئولوژی رسمی این کشور محسوب می شد. ماه گذشته روسیه نیز از اجرای طرح آزمایشی در مدارس خبر داد تا دانش آموزان بتوانند برای مطالعه دین در مدارس کلاسهای خود را انتخاب کنند و همچنین در کنار آن بتوانند مبحث دین تطبیقی یا اخلاق سکولار را هم مطالعه کنند.

سخنگوی وزارت علوم و آموزش همچنین اظهار داشت که آموزش دین می تواند به ارتقای تساهل در کشور کمک کند، ما اعتقاد داریم که پایه های تساهل دینی در سالهای جوانی شکل می گیرد.

اسلام بزرگترین دین در قزاقستان است؛ براساس آمار، مسلمانان 47 درصد جمعیت، مسیحیان کلیسای ارتدکس روسیه 44 درصد، پروتستانها 2 درصد و دیگران 7 درصد از جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده اند.