براون از تجلی دین در فضای عمومی بریتانیا حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا طی مصاحبه ای که دیروز از رادیو مسیحی بریتانیا پخش شد گفت: بریتانیا مثل فرانسه و سایر کشورها سکولار نیست. اگر نظرسنجی در این کشور انجام دهید و از مردم درباره تفکر و اعتقادات آنها سؤال کنید در آن هنگام ارزشهای دینی در پاسخهای آنها که از گروه های مختلف دینی تشکیل شده اند مشخص خواهد شد.

براون برخلاف سلف خود از حق مردم برای ابراز تمایلات دینی خود در فضای عمومی حمایت می کند.

وی گفت: فکر می کنم نقش دین و ایمان در آنچه مردم از آن به عنوان فضای عمومی جامعه یاد می کنند به طور اجتناب ناپذیری مهم است.

پس از تعلیق یک پرستار به علت دعا برای یک زن سالمند بحث داغی درباره نقش دین در بریتانیا شکل گرفت. مقامات بریتانیایی به کارکنان سازمان ملی خدمات بهداشتی هشدار داده اند که اگر این نوع اقدامات ادامه یابد آنها با رویکردهای تأدیبی مواجه می شوند.

براون که پدرش در کلیسای اسکاتلند کشیش است گفت: دین نباید به امری خصوصی تبدیل شود. فکر می کنم که خصوصی کردن دین امکانپذیر نیست چرا که وقتی درباره ایمان صحبت می کنیم، صحبت از چیزی است که به آن اعتقاد داریم، صحبت از ارزشهایی است که اقدامات ما را تحت تأثیر قرار می دهند و صحبت از اعتقادات راسخی است که به واسطه آن می توان جامعه را به فضایی بهتر تبدیل کرد.

وی افزود: بنابراین من ایده خصوصی کردن دین را نمی پذیرم. فکر می کنم که مردم می خواهند دیدگاه هایشان را ابراز کنند و ارزشهای خود را به دیگران توصیه کنند.