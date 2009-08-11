اطبایی داور جایزه 5000 دلاری توسعه سینمای آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد جایزه نقدی 5000 دلاری موسوم به جایزه توسعه آپسا ـ نتپک ماه نوامبر آینده به یکی از فیلمسازانی اهدا می‌شود که فیلم او در رقابت برای کسب جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک حضور دارد. جشن اهدای جوایز APSA روز 26 نوامبر برگزار خواهد شد.

محمد اطبایی از ایران، یوکا ساکانو از ژاپن و پروفسور زی فی سه داور عضو APSA هستند که برنده جایزه پنج هزار دلاری توسعه را انتخاب می‌کنند. دس پاور رئیس APSA روز شنبه در بریسبین استرالیا گفت: ما از اهداف نتپک برای توسعه سینمای آسیا حمایت می‌کنیم و به همکاری با این شبکه از روز آغاز به کار APSA افتخار کرده‌ایم.