رکورد برداشت عسل در کشور شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مدیرعامل شرکت تعاونی شفا و فارغ التحصیل رشته کشاورزی با 10 سال سابقه کار و تولید کننده نمونه در زنبورداری توانست با برداشت 15 کیلوگرم عسل در هر کندو رکورد کشور را در این زمینه به نام خود ثبت کند.

محمدعلی دهدار موفقیت خود را در گرو ایجاد تشکل و تعاونی و استفاده از روشهای نوین در پرورش زنبور عسل عنوان کرد و گفت: پایان نامه دانشگاهی خود را در خصوص پرورش زنبور، گرده، تولید ملکه و تولید عسل ارائه داده و معتقدم اطلاعات علمی در کسب موفقیت بسیار تاثیرگذار است.

وی فصل ادامه برداشت عسل در استان قزوین را نیمه اول مرداد ماه تا پایان شهریور اعلام کرد و گفت: طبق آخرین اطلاعات انجمن زنبورعسل ایران میانگین تولید عسل هشت تا 12 کیلوگرم در هر کندو است که امسال به دلیل شرایط خوب بارندگی موفق شدم 15 کیلوگرم عسل ازهر کندو برداشت کنم که رکورد جدیدی در این زمینه به شمار می رود.

.

به گفته وی عسل منطقه الموت از نظر کیفیت و رنگ در ایران شناخته شده است و مرغوبیت خاصی دارد.

دهدار عنوان کرد: عسل ماده غذایی مقوی، مغزی و مفیدی است که به طور کامل در بدن جذب می شود و یک پنجم غذای روزانه به عنوان غذای مغز مواد قندی به نام کلوگز است که درعسل به صورت طبیعی وجود دارد و بهترین ماده برای آرامش اعصاب است.

وی از مردم خواست تا عسل را در مصرف روزانه خود قرار دهند زیرا همانگونه که در قرآن به آن اشاره شده به عنوان یک منبع موثر دارویی (داروخانه طبیعی) می تواند شفا بخش باشد.

وی افزود: از نظر علمی عسلی که زنبور در تولید آن دخالت داشته باشد طبیعی است و عسل واقعی با گذشت زمان کریستال و یا شکرک می زند و این بهترین نشانه سالم وطبیعی بودن آن است و عسلهای قلابی و مصنوعی معمولا شکرک نمی زنند.

وی در خصوص نگهداری عسل نیز گفت: عسل در صورت نگهداری در داخل یخچال رطوبت جذب می کند و سفت می شود اما خراب نمی شود و مصرف کنندگان می توانند در این مواقع با گذاشتن عسل در داخل آب ولرم آن را به حالت اولیه خود برگردانند و مصرف کنند.

دهدار مشکلات زنبورداران را نبود جاده دسترسی در مناطق صعب العبورو کوهستانی، عدم آگاهی از مزایای گرده افشانی زنبورعسل توسط باغداران و عدم تسهیلات بانکی و فعالیت افراد سود جو در فروش عسلهای قلابی ذکر کرد و خواستار توجه مسئولان برای رفع آنها شد.