راه اندازی بازارچه صنایع دستی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی کاظمی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی اظهار داشت: ایجاد بازارچه صنایع دستی استان خراسان شمالی در بجنورد در دومین دوره سفر هیئت دولت به این استان در مهرماه سال گذشته نیز به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: هیئت دولت برای ایجاد بازارچه مرزی در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی 700 میلیون ریال اعتبار مصوب کرده که این بودجه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفته است.

وی گفت: مشاور برای اجرای این طرح برای مطالعه و امکان سنجی این طرح انتخاب شده و کار خود را نیز شروع کرده و با اتمام طرح مطالعاتی ایجاد بازارچه صنایع دستی اجرایی می شود.

کاظمی افزود: ایجاد بازارچه صنایع دستی در استان خراسان شمالی که دارای تنوع قومیتی و صنایع دستی بوده، و در مسیر محور مشهدالرضا نیز قرار دارد، می تواند موقعیت خوبی برای عرضه مستقیم دسترنج مردم استان به مشتریان باشد.

وی مهمترین مشکل عرضه صنایع دستی به خصوص برای صادرات را نبود زیرساختها برای بسته بندی و قیمت گذاری این صنایع دانست و اظهار داشت: کارشناسان صنایع دستی استان در حال بررسی رفع این مشکلات هستند تا بتوانیم دسترنج مردم استان را به سایر کشورهای جهان به خصوص حوزه خلیج فارس صادر کنیم.

وی قالیبافی، چارق دوزی را عمده ترین صنایع دستی استان خراسان شمالی اعلام کرده است.

در پایان این نشست از خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی مورد تجلیل قرار گرفتند.