بازگشت حریری از مرخصی سیاسی در فرانسه / تماس با جنبلاط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سعد الحریری مامور تشکیل دولت جدید لبنان به استراحت چند روزه خود در فرانسه پایان داد و به کشور بازگشت.



حریری که در گیرودار رایزنی ها و تماسهای فشرده برای تشکیل دولت جدید ناگهان به فرانسه سفر کرد، صبح امروز از این سفر که المنار آن را مرخصی سیاسی توصیف کرد، به بیروت برگشت.



این سفر در حالی انجام شد که تغییر موضع ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه و پایان همپیمانی وی با جریان 14 مارس، سبب آشفتگی و سردرگمی شدید این جریان غربگرا شده است.



سفر حریری به فرانسه بلافاصله پس از اقدام جنبلاط صورت گرفت که این سبب شد ناظران، این سفر را به تاثیرات تصمیم گیری جنبلاط ربط دهند و این در حالی است که روند تشکیل دولت شاهد کشمکش شدید درباره پستهای وزارتی بود، هر چند درباره چارچوب کلی آن توافق به دست آمده بود.



حریری امروز با یک فروند هواپیمای اختصاصی، پس از گذراندن استراحت یک هفته ای در جنوب فرانسه، به بیروت بازگشت.



البته تماسی میان حریری و جنبلاط برقرار شد و رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه با تایید این تماس، اعلام کرد برای انجام دیدار با حریری، به تماسهای خود ادامه خواهد داد.



این در حالی است که عبدالعزیز خوجه وزیر اطلاع رسانی عربستان که هفته گذشته در پی تصمیم تکان دهنده جنبلاط در خروج از جریان 14 مارس که مورد حمایت گسترده سعودی ها قرار دارد، به بیروت سفر کرده بود در گفتگو با روزنامه "اوان" کویت گفت حریری به زودی به لبنان بازخواهد گشت.



خوجه پیش بینی کرد دولت جدید لبنان به زودی تشکیل شود؛ وی درباره تحول مثبت در اوضاع لبنان در روزهای آینده ابراز خوش بینی کرد.