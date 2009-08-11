نکونام، شجاعی و مبعلی به اردوی تیم ملی ملحق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام و مسعود شجاعی دو ملی پوش ایرانی باشگاه اوساسونای اسپانیا، شب گذشته از طریق وین عازم سارایوو پایتخت بوسنی شدند تا خود را به اردوی تیم ملی معرفی کنند. همچنین ایمان مبعلی هافبک ایرانی تیم النصر امارات نیز شب گذشته(دوشنبه شب) بطور مستقیم از امارات راهی بوسنی شد تا به اردوی تیم ملی بپیوندد.

مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر افزود : در حال حاضر تمامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی ملحق شده اند تا خود را برای دیدار روز چهارشنبه آماده کنند.

نبی در خصوص دیداربا بوسنی اظهار داشت: تیم ملی فوتبال بوسنی ظرف چند سال اخیربه نتایج قابل توجهی در فوتبال اروپا دست یافته و صعود این تیم در رنکینگ فیفا موید همین نکته است. امیدوارم کادر فنی از دیدار مقابل این تیم قدرتی نهایت استفاده را در شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم ملی ببرد و جدای از نتیجه، این دیدار تدارکاتی بتواند به پیشرفت فنی و کیفی تیم ملی کمک کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان یکشنبه گذشته عازم شهربوسنی شده است و تاکنون دوجلسه تمرینی را در این کشور برگزارکرده است. تیم کشورمان روزچهارشنبه 21 مرداد در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال بوسنی خواهد رفت.