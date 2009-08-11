جلسه با احمدی نژاد موفق نبود/ حذف هاشمی از انقلاب یک خطای بزرگ است

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسه اعضای فراکسیون اصولگرایان با احمدی نژاد بی نتیجه نبود ، اظهار داشت: در این جلسه نظرات دوطرف شنیده شد و رئیس جمهور با نظرات نمایندگان آشناتر شد.



وی در عین حال تصریح کرد: به نظر می رسد احمدی نژاد بر معیارهای قبلی خود مبنی بر انتخاب وزیران از یک گروه خاص همچنان تاکید می ورزد و نیروهای صالح دولتهای قبلی وگروه ها وافراد منتقد را به بهانه اشرافی گری و لزوم همگرا بودن اعضای کابینه رد می کند که به این ترتیب کشور را از مشارکت نخبگان بیشماری محروم خواهد کرد.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه احمدی نژاد باید به این موضوع توجه داشته باشد که وی صرفا مجری سیاستهای اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی نظام است که در شوراهای عالی مصوب می شود، عنوان کرد: انتخاب یک رئیس جمهور به این معنا نیست که افکار واندیشه های سیاسی واقتصادی و فرهنگی وی اجرا شود و وزرا تابع و مطیع احمدی نژاد یا به تعبیر وی همگرا باشند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به اینکه در صورت تداوم چنین روندی از نخبگان بهره کافی نخواهیم برد، متذکرشد: اصولا این فکر احمدی نژاد که در اندیشه حذف هاشمی رفسنجانی وهمفکران وی از انقلاب است یک خطای بزرگ خواهد بود.