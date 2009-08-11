ورزشگاه حیدریان قم در حال حاضر نباید پلمپ می شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: در عین حال که حق را در این زمینه باید به آستانه داد اما معتقدم بدترین زمان ممکن برای اجرای حکم در نظر گرفته شده است.



حاجی‌زاده افزود: این مشکل از زمان دولتهای قبلی بوده و مسئولان گذشته هم در این قضیه کوتاهی کردند و همه مشکلات انباشته شد تا اینکه در این دولت‌ منجر به اجرای حکم شد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار بیان کرد: به اعتقاد من باید بعد از تثبیت دولت دهم این مسئله پیگیری می‌شد.



حاجی‌زاده بدهی اداره کل تربیت بدنی به آستانه را رقم بالایی عنوان کرد و گفت: قرار بود در زمان مهرعلیزاده پنج میلیارد از بدهی تربیت بدنی به آستانه پرداخت شود که این امر محقق نشد و در این امر کوتاهی صورت گرفت.



وی در خصوص اداره ورزشگاه توسط آستانه مقدسه بیان کرد: آستانه مقدسه شاید در بعد ورزش همگانی موفق عمل کند اما در بعد ورزش قهرمانی به مشکل بر‌می‌ خورد.



معاون استاندار قم افزود: در صحبتهایی که با آیت الله مسعودی خمینی داشته ایم، مقرر شد در حال حاضر با ضمانت این معاونت اداره کل تربیت بدنی فک پلمپ شود، تا کارهای اداری عقب نیفتد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار در پایان از مدیرکل تربیت بدنی خواست که تلاش خود را برای حل این مسئله بیشتر کند و بهتر است فعالیتهای ورزشی در سایر ورزشگاه‌ها صورت پذیرد.