ایران با تولید 105 فیلم چهاردهمین سینمای برتر جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد سینمای ایران در سال 2007 پس از کشورهای هند،‌ آمریکا، ژاپن، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، بریتانیا، برزیل و کانادا در رده چهاردهمین تولیدکننده برتر فیلم در سینمای جهان ایستاد و هنگ کنگ، تایلند، سوئیس، مکزیک، اندونزی و آرژانتین پائین‌تر از ایران قرار گرفتند.

سینمای هند در سال گذشته میلادی 1325 فیلم برای اکران عمومی در سینماها تولید کرد که با وجود بحران اقتصادی و مالی گسترده 161 فیلم بیش از آمار 1164 فیلم سال 2007 بود. آمار فیلم‌های هندی تقریبا دو برابر کل تولید فیلم در آمریکای شمالی و بیش از تمام فیلم‌های تولیدشده در کشورهای اروپای شرقی و غربی است.

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فرانسه صاحب قویترین سینما در عرصه تولید فیلم در میان کشورهای اروپایی است و 240 فیلم در سال 2008 و 228 فیلم در سال 2007 تولید کرده است. 1122 تعداد تمام فیلم‌هایی است که سال گذشته در اروپای غربی تولید شده و در مقایسه با 1102 فیلم سال 2007 و عمده آن هم در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تولید شده است.

تولید فیلم در بریتانیا از روزهای اوج 2003 با 175 فیلم همچنان با ادامه روند نزولی خود به 111 فیلم در سال 2008 رسید. از این تعداد هم تنها 66 فیلم به طور کامل با سرمایه و عوامل بریتانیایی تولید شده و بقیه تولید مشترک بوده‌اند. سال گذشته تنها 20 پروژه تولید مشترک با سرمایه 48 میلیون پوندی تولید شد که هشت فیلم کمتر از 2007 بود.

تولید فیلم در آمریکای شمالی به 601 فیلم در سال 2008 رسید که برای چهارمین سال متوالی کاهش را نشان می‌دهد. این آمار در سال 2005 بیش از 820 فیلم بود. بحران اقتصادی و مالی و اعتصاب نویسندگان آمریکایی باعث شد تعداد فیلم‌های تولیدشده در سال 2008 با کاهشی 21 درصدی از 656 سال 2007 به 520 سال 2008 برسد.

صنعت فیلمسازی کانادا یکی از بیشترین کاهش‌ها در تولید فیلم را شاهد بود و تعداد فیلم‌های آن در سال 2008 به رقم 81 رسید که در مقایسه با 111 فیلم سال پیش از آن عجیب به نظر می‌رسد. برزیل هم که بهترین آمار را در میان کشورهای آمریکای جنوبی دارد، دو سال پیش 117 فیلم تولید کرده و سال 2008 آمار آن به 90 فیلم رسید.

در آسیا با وجود افزایش نسبی تعداد فیلم‌های مهمترین و بزرگترین بازار سینمایی جهان یعنی هندوستان، مجموع فیلم‌های تولیدشده در این قاره در سال‌های 2007 و 2008 چندان تفاوت نداشت و افزایش تولید در هند با کاهش تولید در کشورهای شرق دور به ویژه سینمای کره جنوبی به نوعی جبران شد.

در مجموع در سال 2008 آمار تولید فیلم در سراسر جهان نسبت به سال پیش از آن حدود سه درصد کاهش یافت و به 5133 فیلم رسید. این در حالی است که آمار نهایی تولید فیلم در دو بازار مهم آسیایی یعنی ایران و بنگلادش در دسترس تهیه‌کنندگان گزارش اسکرین دایجست نبود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد سال 2008 اوج قله فیلمسازی دنیا بوده است.