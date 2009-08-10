تسریع در تشکیل دولت جدید لبنان به سبب تهدیدهای اسرائیل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الانباء لبنان، "ولید جنبلاط" که در بیان موضع هفتگی خود سخن می گفت، خاطر نشان کرد : تهدیدهای مستمر اسرائیل، به کارگیری تمام امکانات و تلاشها برای تشکیل دولت و درعین حال مستحکم کردن جبهه داخلی برای مقابله با هر گونه تجاوز جدید اسرائیل و آمادگی دولت و مقاومت را برای مقابله با هر گونه تهدیدی در این زمینه ایجاب می کند به ویژه با توجه به اینکه برخی لبنان را در برابر دو گزینه قرار می دهند یا جنگ مجدد اسرائیل و یا مذاکره دوجانبه با اسرائیل.



جنبلاط گفت : وحدت اصل دولت مشارکت ملی، تنشها و دعواهای سیاسی و حزبی را که کشور طی سالهای گذشته در آن غرق شده بود، از بین می برد و زمینه ورود به مرحله سیاسی جدید با عنوان توافق ملی را فراهم می کند که می تواند به تشکیل دولتی منجر شود که بتواند با چالشهای آینده در زمینه های امنیتی و نظامی مقابله کند.



وی افزود : همه گروهها در انتخاب رئیس جمهوری توافق شرکت کردند و این رئیس جمهور می تواند تضمین کننده تمام تصمیمات با توجه به شناختی که از تمام دغدغه ها و نگرانی ها دارد، باشد و می تواند نقش خود را به عنوان مرجع ملی قادر به حل اختلافات نه اداره بحرانها ایفا کند.



جنبلاط تاکید کرد حزب سوسیالیست ترقیخواه هرگز وارد هیچ مناقشه و مجادله با هیچ طرف سیاسی نخواهد شد.



وی با تشکر از کسانی که برای بهبود رابطه وی با سوریه میانجیگری کردند، درباره تاریخ سفر خود به دمشق اعلام کرد این مسئله را بررسی خواهد کرد .