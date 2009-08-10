فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه روز گذشته کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان مجلس دو جلسه برگزار کرد، اظهارداشت: یکی از این جلسات با حضور مرتضی الویری ومحمدرضا بهشتی ( اعضای کمیته مشترک موسوی و کروبی برای وضعیت بازداشت شدگان) برگزار شد که در آن این دو نفر به ارائه گزارشی از مراجعان خود پرداختند و قرار بر این شد که گزارش نهایی از افراد بازداشتی، مفقودالاثر وکشته شده را به این کمیته برای پیگیری ارائه کنند.



بنا بر این گزارش اواسط تیر ماه میر حسین موسوی و مهدی کروبی در نشستی مشترک کمیته ای متشکل از مرتضی الویری و ابراهیم امینی (به نمایندگی از کروبی) و علیرضا بهشتی و محمد مقدم (از طرف موسوی) را برای دریافت اطلاعات و پیگیری وضعیت بازداشت شدگان ، آسیب دیدگان و کشته شدگان حوادث اخیر تشکیل داده بودند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اشاره به نشست دیگر کمیته ویژه مجلس با تعدادی ازاعضای خانواده چهره های سیاسی بازداشت شده ، افزود: در این نشست همسران آقایان تاج زاده، میردامادی و تاجرنیا به همراه خواهر آقای تاج زاده شرکت داشتند که اظهارات خود را با کمیته در میان گذاشتند.

این عضو کمیته ویژه توضیح درخصوص ادامه روند بازدیدهای کمیته از بازداشت گاهها را به آینده موکول کرد.

