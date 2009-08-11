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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

مازندران میزبان همایش ملی تحول بنیادین در آموزش و پرورش شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران از میزبانی این استان برای برگزاری همایش ملی "تحول بنیادین در آموزش و پرورش" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی شامگاه دوشنبه در نشست خبری در ساری اظهار داشت: همایش ملی تحول بنیادین در آموزش و پرورش دوشنبه هفته آینده با حضور اساتید، صاحبنظران و مسئولان کشوری و استانی در سالن هلال احمر شهرستان قائم شهر برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 150 مقاله به نخستین همایش ملی تحول بنیادین در آموزش و پرورش راه یافته و توسعه فضاهای آموزشی، روشهای تدریس، کتاب ملی، طرح درس ملی بخشی از موضوعات ارائه شده در مقالات بوده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران بیان کرد: در این همایش عباسی، عضو کمیته تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بدون مرز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

فیاضی با بیان اینکه گرایشهای مختلف مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی، زندگی در آموزش و پرورش و روشهای تدریس در آموزش و پرورش بنیادین از محورهای مورد بحث در این همایش کشوری خواهد بود.

به گفته وی، برنامه درس ملی با تکیه بر حرف و فنون مختلف مهارتهای زندگی مورد بحث و بررسی کارشناسان و اهل فن قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مازندران مقام سوم کشور را در زمینه نشریات رشد دانش آموزی کسب کرده است، گفت: تیم ملی المپیاد ایران به سرپرستی مازندران در المپیاد جهانی بلغارستان شرکت کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه اعتبارات نوسازی مدارس مازندران 15 درصد رشد داشته است، افزود: دبیران مازندرانی در فراخوان ملی مقالات آموزشی کشور به عناوین برتر نائل آمدند.

فیاضی از کسب رتبه اول گروه آزمایشی علوم ریاضی در کنکور سراسری سال 88 توسط معین فلاحتگر و کسب رتبه دهم گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور سراسری 88 توسط سینا حبیبی خبر داد.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور شش هزار جلد کتاب کار و طرح درس شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی در مازندران توزیع شده است، افزود: بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات به مدارس غیردولتی مازندران اختصاص یافت.

وی با اشاره به اختصاص 16 میلیارد ریال اعتبار برای ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق محروم گفت: آموزش و پرورش مازندران امسال در طرح هجرت سه دستگاه برتر کشور شد.

بیش از 540 هزار دانش آموز در شش هزار مدرسه مازندران تحصیل می کردند.

کد مطلب 927505

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