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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

صالحی:

زمان افتتاح نیروگاه بوشهر مشخص نیست/ اعلام دو اولویت سازمان انرژی اتمی

زمان افتتاح نیروگاه بوشهر مشخص نیست/ اعلام دو اولویت سازمان انرژی اتمی

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: زمان افتتاح و بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر مشخص نیست و ما زمان دقیقی برای آن تعیین نمی‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی‌اکبر صالحی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر در جمع شماری از خبرنگاران اظهار داشت: این نیروگاه با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف ایمنی در زمان مناسب به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی با اشاره به اینکه سازمان انرژی اتمی ایران بر رعایت مقررات ایمنی در ساخت و بهره ‌برداری از این نیروگاه معتقد است، افزود: بیش از 12 هزار و 500 تن از مجموع 50 هزار تن تجهیزات نصب شده در این نیروگاه آلمانی و متعلق به 35 سال پیش است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت‌: با توجه به این موضوع استفاده از این میزان تجهیزات نیازمند توجه ویژه ‌ای است.

صالحی ادامه داد: نیروگاه اتمی بوشهر تلفیقی از تکنولوژی غرب و شرق بوده و نیازمند رعایت نظارت ویژه در بهره ‌برداری و نگهداری است.

وی گفت: با توجه به این موضوع کارشناسان روسی در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده اند.

صالحی خاطرنشان کرد: اولویت سازمان انرژی اتمی ایران راه‌اندازی نیروگاه بوشهر و ساخت نیروگاه جدید است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علاوه بر بازدید از بخشهای مختلف نیروگاه اتمی با کارشناسان و مسئولان این نیروگاه نیز جلسه تبادل نظر برگزار کردند.

کد مطلب 927506

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