60 درصد جمعیت بوشهر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

محمدجعفر محمدی باغملایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اینک 10 هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی در استان بوشهر وجود دارد که حداقل حقوق ماهانه پرداختی به هر یک از آنها سه میلیون و 800 هزار ریال و حداکثر 17 میلیون ریال است.
وی اظهار داشت: سال گذشته 67 هزار و 718 عدد دفترچه بیمه درمانی تامین اجتماعی صادر، تعداد 378 هزار و 122عدد دفترچه تمدید و پنج هزار و 688عدد نیز دفترچه المثنی صادر شده است.
معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر در خصوص پرونده های درآمدی این اداره کل در سال 87 در استان بوشهر گفت: از تعداد 95 هزار و 286 پرونده در سال گذشته تعداد 40 هزار و 785 فقره پرونده فعال و 10 هزار و 703 پرونده به صورت نیمه فعال و مابقی به صورت راکد است.
محمدی باغملایی، بزرگترین چالش این سازمان را پرداخت نکردن و یا دیر پرداخت کردن حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان ذکر کرد و افزود: این وضعیت سبب سردرگمی بیمه شدگان شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 550 میلیارد ریال از تعهدات کوتاه و بلند مدت به بیمه شدگان تامین اجتماعی بوشهر پرداخت شده است، گفت: از این مبلغ 422 میلیارد ریال به صورت مستمری ماهانه، 100 میلیارد ریال بیمه بیکاری و 32 میلیارد ریال در قالب هزینه های کوتاه مدت بوده است.
نظر شما