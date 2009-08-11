60 درصد جمعیت بوشهر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

محمدجعفر محمدی باغملایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اینک 10 هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی در استان بوشهر وجود دارد که حداقل حقوق ماهانه پرداختی به هر یک از آنها سه میلیون و 800 هزار ریال و حداکثر 17 میلیون ریال است .

وی اظهار داشت: سال گذشته 67 هزار و 718 عدد دفترچه بیمه درمانی تامین اجتماعی صادر، تعداد 378 هزار و 122عدد دفترچه تمدید و پنج هزار و 688عدد نیز دفترچه المثنی صادر شده است .

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر در خصوص پرونده های درآمدی این اداره کل در سال 87 در استان بوشهر گفت: از تعداد 95 هزار و 286 پرونده در سال گذشته تعداد 40 هزار و 785 فقره پرونده فعال و 10 هزار و 703 پرونده به صورت نیمه فعال و مابقی به صورت راکد است .

محمدی باغملایی، بزرگترین چالش این سازمان را پرداخت نکردن و یا دیر پرداخت کردن حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان ذکر کرد و افزود: این وضعیت سبب سردرگمی بیمه شدگان شده است .