دو هزار جوان نخبه در بوشهر شناسایی شدند

حجت الاسلام علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با شناسایی جوانان نخبه استان ساماندهی و برنامه ریزی برای آنان بسیار ساده و روان تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ستاد ساماندهی امور جوانان در همه شهرستان های استان بوشهر فعال شده است، اظهار داشت: 119 سازمان مردم نهاد در حوزه های مختلف در استان بوشهر وجود دارد که به رغم حمایت محدود از آنها توانسته اند با استفاده از فضای فراهم شده به خوبی خود را معرفی کنند .

رئیس سازمان ملی جوانان استان بوشهر اضافه کرد: اکثر سازمان های مردم نهاد استان به وسیله جوانان تشکیل شده است.