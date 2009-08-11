بستر فرهنگی تولید فیلم وحشت در ایران وجود ندارد

غلامرضا موسوی به خبرنگار مهر گفت: سینما برای راضی کردن مخاطبان نیاز به گونههای متفاوت فیلمهای سینمایی دارد. در یک سینمای ملی با داعیه نوگرایی و کامل بودن باید به تمام گونه های فیلمسازی پرداخته شود.
تهیهکننده فیلم سینمایی "پارک وی" افزود: سینمای ایران به عنوان یک سینمای ملی و کامل که حرکتی به سمت رشد و تعالی دارد نباید خود را از ژانری خاص مستثنی بداند. مدیران سینمایی وظیفه دارند شرایط لازم را برای پرداختن به ژانرهای مختلف فراهم کرده و رضایت مخاطبان با سلایق مختلف را جلب کنند .
موسوی ادامه داد: عوامل وقوانین محیطی وروانی، نگرش مردم در جامعه گذشته یک فرهنگ و در مجموع فرهنگ حاکم بر یک جامعه در شکلهای متفاوت ارائه آثار ساخته شده در گونهای خاص بسیار موثر است .
تهیهکننده فیلم سینمایی "صورتی" تاکید کرد: ژانر وحشت شاخهها و موضوعهای زیادی دارد که در ایران علاوه بر وجود قوانین بسیار که باعث ایجاد محدودیت درساختن اینگونه آثار شده، جامعه و فرهنگ ملی هم اجازه پرداختن به آنها را نمیدهد و فیلمسازانی که علاقمند به ساخت فیلم در این حیطه هستند باید با احتیاط بسیارعمل کنند.
وی گفت: سینمای ایران آشنایی محدودی با این ژانر دارد ونیازمند کسب تجربه است. برای ساخت فیلم در این حیطه از سینما در ایران فیلمسازان با مشکلات بسیار مواجه هستند. فیلمساز بیش از ممیزیهای موجود در راه تولید با باورپذیری مخاطبان از موضوع فیلم روبه رواست و این مسئولیت وی را سنگینتر میکند. ازاین رو نگاه تیزبین از مهمترین ویژگیهای یک فیلمساز در ژانر وحشت به حساب میآید.
این تهیهکننده در پایان گفت: به گمان من حرکتی قطعی و آرام برای افزایش کمی وکیفی اینگونه آثار آغاز شده است. اما نباید فراموش کنیم مهمترین نکته درخلق هر اثر توجه به نیاز مخاطب است. موفقیت نهایی تنها در صورت جلب رضایت مخاطبان حاصل می شود. امیدوارم مسئولان شرایط لازم برای ساخت چنین آثاری را فراهم کرده و با حذف پارهای ازمحدودیتها و ایجاد امکانات برای فیلمسازان، بستری مناسب برای رشد و ارتقاء سینما به وجود آورند.
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