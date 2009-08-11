مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ نتایج اولیه آزمون کاردانی به کارشناسی اعلام شد

لاریجانی در مراسم تقدیر از خبرنگاران پارلمانی: وزارت جای یادگیری نیست

سخنگوی وزارت خارجه: درباره دادگاه کارمند ایرانی سفارت انگلیس تضمین نداده ایم

با آغاز پروژه صنعتی سازی ساختمانها؛ هزینه تمام شده مسکن 15 درصد کاهش می یابد



اعتماد:

در واکنش به پیگیری خبرنگاران؛ وعده لاریجانی درباره تاج زاده و حجاریان

ایران خودرو ماشین ارزان مونتاژ می کند

با انتقاد از مدیریت شرایط بحرانی؛ علی مطهری: سکوت جایز نیست

گزارش تحلیلی اعتماد از پروژه هاشمی زدایی؛ خبر سازی بی وقفه علیه هاشمی رفسنجانی

اعتماد ملی:

در کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد؛ لاریجانی: نامه کروبی بررسی می شود

دیدار احمدی نژاد با فراکسیون اصولگرایان بی نتیجه پایان یافت



ایران:

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس با توجه به نشست رئیس جمهور با نمایندگان عنوان کرد؛ تاکید احمدی نژاد بر بسته نبودن حلقه کابینه

خداحافظی آیت الله شاهرودی از قوه قضائیه

بازپرس جنایی تهران از مسئولان شهرداری انتقاد کرد؛ پنهان کاری ریزش تونل توحید

ابرار:

دفتر رئیس مجلس خبرگان: نماز جمعه این هفته توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی اقامه نمی شود

قدرت الله علیخانی: اهانت کنندگان به هاشمی رفسنجانی هیچ سابقه ای در انقلاب ندارند

افزایش 25 درصدی تولید روزانه ایران خودرو

بررسی احتمال تعطیلی مدارس به دلیل شیوع آنفولانزای نوع A

عضو فراکسیون اصولگرایان: وقتی هاشمی زیر شکنجه ساواک بود برخی گروهبان شاه بودند

بهزادیان نژاد: ارتباط مسئولین ستاد موسوی با سفارتخانه های خارجی کذب است

ابتکار:

هاشمی رفسنجانی این هفته در دانشگاه تهران خطبه نمی خواند؛ حواشی نماز جمعه ای که برگزار نمی شود

فهرست کابینه دهم تک گزینه ای شد

از سوی مطبوعات ایران و ترکیه فاش شد؛ پشت پرده ماجرای 18 میلیارد دلار

رئیس جمهور اسبق آمریکا در راه ایران

اطلاعات:

شرایط جدید معافیت تحصیلی مشمولان مجاز به ثبت نام در دانشگاهها

مدیرکل برنامه ریزی وزارت مسکن: دهک اول برای خانه دار شدن باید 123 سال صبر کند

الهام: ساعت کار ادارات در ماه رمضان تغییر می کند

15 داروی بیماران خاص تحت پوشش بیمه قرار گرفت

تفاهم:

تبلیغات یک سوی صدا و سیما در اختیار کالاهای خارجی؛ تولید «ایرانی» در دریاب!

احتمال تعطیلی مدارس مشکوک به آنفولانزا

مدیرعامل ایساکو: هدف ما 34 درصد از سهم بازار است

تهران امروز:

آینده مبهم اصلاح طلبی

رئیس جمهور حاضر به مشورت با مجلس شد؛ نرمش دیرهنگام احمدی نژاد

احتمال تعطیلی مدارس در آغاز سال تحصیلی؛ تهدید آنفولانزای خوکی جدی است

نماز جمعه بدون هاشمی

جام جم :

جام جم گزارش می کند؛ سرگردانی صاحبان خودروهای فرسوده

بهره برداری از نخستین کشتی اقیانوس پیمای ساخت ایران

جام جم بررسی می کند؛ اعتراف آمریکا و فرانسه به دخالت در آشوبهای ایران

تمام خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

سرلشگر خلبان لشکری باسابقه ترین آزاده دفاع مقدس درگذشت

جوان:

تحلیل محتوای اظهارات بی سابقه وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حمایت پنهان از اغتشاشات؛ پشت پرده آمریکایی کودتای مخملی

سخنگوی وزارت خارجه: تهران هیچ تضمین خاصی به لندن نداده است

توفان و سیلاب شدید، چین و جنوب شرق آسیا را در بر گرفت

جمهوری اسلامی:

به گفته سید محسن حکیم، روز پنجشنبه صورت می گیرد؛ اعلام موجودیت ائتلاف جدید ملی عراق

معاون وزیر نفت: مذ اکرات عملیاتی خطوط لوله صلح به زودی آغاز می شود

سنگینی قیمت خرما بر سفره افطار ماه مبارک رمضان

حمایت:

لاریجانی: رسانه ها بنزین بر آتش نریزند

غرق شدن 23 نفر در سواحل گیلان در سال جاری

نوذری: قیمت نفت بر مبنای عوامل بازار تعیین می شود

سخنگوی دولت خبر داد: کاهش ساعت کاری در ماه رمضان

رویانیان: آغاز طرح خروج خودروهای فرسوده از امروز

حیات نو:

احتمال درگیری؛ هاشمی نماز جمعه را نمی خواند

علی لاریجانی: نامه کروبی باید مورد بررسی قرار گیرد

محمدرضا باهنر: هیچ یک از جناحها قابل حذف نیست

محمد سلامتی: اعتراف گیریها ضربه بزرگی به نظام است

حزب الله:

رئیس مجلس شورای اسلامی: وزارت جای کارآموزی نیست

دهک اول برای خانه دار شدن 123 سال باید صبر کند!

کاهش ساعت کاری در ماه رمضان

کارت پایان خدمت هوشمند می شود

ساختمانهای تهران تا 10 سال بیمه می شوند



خبر:

در دیدار با خبرنگاران پارلمانی مطرح شد؛ پیشنهاد لاریجانی به رسانه ها

نامه 38 فدراسیون به رئیس جمهور؛ علی آبادی می خواهد بماند

نشست سرد مجلس با احمدی نژاد

غلامحسین الهام در ناهار آخر: سخنگو می مانم

خراسان:

وزیر خارجه آمریکا: کارهای زیادی در پشت صحنه برای قدرت بخشیدن به معترضان در ایران انجام می دهیم

الهام: ساعت کاری در ماه مبارک رمضان کاهش می یابد

در نشست احمدی نژاد با فراکسیون اصول گرایان مجلس اعلام شد: رئیس جمهور تا روز شنبه ترکیب کابینه دهم را نهایی می کند

مجری طرح صنعتی سازی مسکن خبر داد: سهم دو درصدی صنعتی سازی در ساخت و ساز و مسکن پس از 40 سال

دنیای اقتصاد:

درخواست بنگاه داران املاک از کابینه دهم؛ وام خرید مسکن احیا شود

پیشنهاد خرید مطالبات بانکی

نحوه اولویت بندی شرکتهای دولتی برای خصوصی سازی

لاریجانی: عدم مشورت با مجلس ایراد نیست اما بی سابقه است

سرمایه:

بررسی آماری دوره اسفند 1383 تا پایان دی ماه 1387 مشخص کرد؛ افزایش هفت درصدی سهم سپرده های کوتاه مدت

مدیرکل برنامه ریزی وزارت مسکن: دهک اول برای خانه دار شدن باید 123 سال صبر کند

بهشتی بعد از دیدار با کمیته ویژه: فهرست جان باختگان به مجلس ارایه شد

جزئیات اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام شد

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران خبر داد: پیشنهاد تعیین نرخ دستمزد فصلی یا به صورت دو بار در سال

38 فدراسیون از احمدی نژاد خواستند علی آبادی را ابقا کند؛ تضمین برای حفظ صندلی ریاست

سیاست روز:

در گفتگوی نماینده مجلس با سیاست روز مطرح شد؛ کابینه بهتری معرفی خواهد شد

دکتر لاریجانی در نشست با خبرنگاران: نامه کروبی بررسی می شود

مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه سی ان ان: با دولت احمدی نژاد تعامل می کنیم

فرهنگ آشتی:

واکنش اعضای کمیسیون فرهنگی درباره میزان یارانه های مطبوعاتی؛ توزیع ناعادلانه یارانه های مطبوعات در مجلس بررسی می شود

عدم اقامه نماز جمعه به خاطر جلوگیری از درگیریهای احتمالی

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبرداد: ثبت نام مشمولان در دانشگاهها بدون اخذ مجوز اولیه

کار و کارگر:

لاریجانی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار: برای تحقق عدالت، قانون باید اجرا شود

مشمولان می توانند بدون مجوز نظام وظیفه در دانشگاه ها ثبت نام کنند

سخنگوی وزارت خارجه: بیانیه اتحادیه اروپا با اصل مسئولیت دولتها تناسب ندارد

کیهان:

کلینتون: برای حمایت از آشوبها کارهای زیادی کردیم

گزارش خبری کیهان؛ قیمت شکر پایین می آید

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه: هاشمی رفسنجانی امام جمعه این هفته تهران نیست

در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد؛ طرح مجلس برای مقابله با دخالت سفارتخانه های خارجی در امور کشور

گسترش:

وزیر صنایع و معادن: دولت دهم با تمام توان از تولید داخل حمایت می کند

کمک بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده

روند صعودی بورس تهران ادامه دارد

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس: وزارت صنایع و معادن توانست صنعت کشور را زنده نگه دارد

وطن امروز:

برخورداری بانوان بالای 45 سال از بیمه زنان خانه دار

اعتراف آمریکا و فرانسه به حمایت از آشوبگران حوادث اخیر

جزئیات اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام شد: عدم غیبت مشمولان شرط اصلی استفاده از قانون جدید

وطن امروز از فرار به جلوی کروبی گزارش می دهد؛ اعترافات تکان دهنده یک عضو اعتماد ملی

همبستگی:

علی لاریجانی در خصوص نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی اعلام کرد: نامه کروبی باید بررسی و صحت و سقم آن مشخص شود

عدم اقامه نماز جمعه توسط هاشمی رفسنجانی در این هفته به خاطر جلوگیری از درگیری های احتمالی

محمدرضا باهنر: اپوزیسیون داخل نظام باید حزب و رسانه داشته باشد

همشهری:

شهرداری تهران با هدف احیای هویت فرهنگی پایتخت عرضه می کند؛ تسهیلات تازه برای نوسازی بناهای تاریخی

نایب رئیس مجلس: وزارت، محل کارآموزی نیست

قیمت گوشت قرمز و مرغ باز هم افزایش یافت

250 کشته و مجروح در انفجارهای عراق

هدف واقتصاد:

برای نخستین بار توسط سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد؛ فروش مذاکره ای سهام 5 شرکت دولتی

سخنگوی دولت خبر داد: کاهش ساعت کاری در ماه رمضان

بانک مرکزی مجوزتاسیس بانک های مجازی را صادر می کند

تولید خودروی 8 میلیون تومانی جایگزین پیکان



















