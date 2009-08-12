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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جلالی کم‌تجربه بود/ مدعیان پس از مسابقات جهانی به اردو دعوت می‌شوند

جلالی کم‌تجربه بود/ مدعیان پس از مسابقات جهانی به اردو دعوت می‌شوند

سخنگوی کمیته فنی فدراسیون جودو کم تجربگی و داشتن سابقه اندک از حضور در مسابقات قاره‌ای و جهانی را مهمترین عامل در حذف نام مهران رجبی از تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان عنوان کرد.

بهمن فکرت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: اعضای کمیته فنی فدراسیون جهانی جودو در این جلسه پس از استماع گزارش سرمربی تیم ملی در مورد تک تک نفرات اعزامی بحث و گفتگو کردند تا در نهایت به این جمع بندی رسیدند که از میان 5 جودوکار مورد نظر سرمربی تیم ملی، چهار نفر حائز شرایط اعزام به مسابقات جهانی هستند.

وی در مورد حذف نام مهران جلالی از جمع ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی گفت: جلالی سابقه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را نداشت اما به دلیل کم تجربگی از حضور در میادین بین المللی نتوانست مجوز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کند.

سخنگوی کمیته فنی فدراسیون جود در رابطه با شرایط مشابه وحید بنا با مهران جلالی گفت: در این مورد نیز بحث و بررسی شد. سرمربی تیم ملی در مورد شرایط وحید بنا دفاعیه‌ای ارائه کرد که باعث شد اعضای کمیته فنی با اعزام وی به مسابقات جهانی موافقت کنند.

فکرت همچنین در پایان پیرامون دلیل برگزار نشدن پیکارهای انتخابی و غیبت نفرات با تجربه‌ای چون قمی، غفار و ذکریا در اردوی تیم ملی گفت: این مورد هم یکی از بحث‌های اصلی مطرح شده در این جلسه بود که به دلیل افت و خیز فراوان مدعیان مقرر شد پس از مراجعت تیم از مسابقات جهانی با دعوت از این نفرات اردوی تیم ملی تشکیل و کارها دنبال شود.

کد مطلب 927520

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