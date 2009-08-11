رتبه لرستان در کنکور نظری و فنی پایین است/ضعف کارآموزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد ابراهیم معلم زاده شامگاه دوشنبه در همایش فنی و مهارتی آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته اهمیت را اساس کار قرار می دهند و ماهیتی با ارزش را ایجاد می کنند که مردم نیز از آن استقبال می کنند اما در کشور ما در عمل گرفتار می شویم.

وی با اشاره به اینکه استان لرستان در کنکور در شاخه های نظری و فنی وحرفه ای رتبه خوبی ندارد، افزود: این استان تنها در رشته هنر سال گذشته رتبه دهم کشور را گرفت و در بقیه رشته ها رتبه اش بالای 20 است.

معاون دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای، عنوان کرد: امروزه افرادی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند اما قدرت تعامل با بیرون را ندارند که این امر موجب گسترش بیکاری در جامعه و در نهایت وقتی جوان هم با اجتماع تعامل نداشته باشد باعث فساد در جامعه می شود.

معلم زاده با تاکید بر اینکه جوانان باید وارد اجتماع شوند، نسبت به سرمایه گذاری دشمنان بر روی جوانان تحصیل کرده بیکار هشدار داد و افزود: بیکاری جوانان تحصیل کرده موجب بالا رفتن سن ازدواج و سایر گرفتاری ها می شود که آموزشهای فنی و حرفه ای تا حدودی می توانند ما را از این گرفتاری ها نجات دهد.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی در زمینه شناسایی فرصتها و استعدادهای شغلی در هر منطقه، گفت: باید در لرستان بررسی شود افرادی که می خواهند استخدام شوند باید در چه زمینه هایی باشند و آن موقع است که می توان دانش آموزان را هدایت کرد.

معاون دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: استان لرستان هم دارای زمینه های بسیاری برای کار و فعالیت است و باید از بومی های استان در این زمینه استفاده شود.

معلم زاده با اشاره به ضعف برخی نگرشهای در زمینه رشته های فنی و حرفه ای، عنوان کرد: برای هدایت دانش آموزان باید در میان خانوادها و دانش آموزان فرهنگسازی صورت گیرد و گفته شود که کار و علم با هم هستند.

وی با تاکید بر ضرورت کار فرهنگی و آموزش در سطح مدارس، افزود: اگر این مسئله در هدایت دانش آموزان به رشته های تحصیلی دخالت داده شود گرفتاری های امروز ما در جامعه بسیار کمتر خواهد شد.

معاون دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: استان لرستان در زمینه کار آموزی مشکل و ضعف دارد و این امر در آینده تاثیراتی را به دنبال خواهد داشت.

معلم زاده با تاکید بر اینکه باید یک محل برای کارآموزی دانش آموزان محیا شود، بیان داشت: مدیران و مشاوران مدارس باید با مسئولان نواحی هنرستانها ارتباط برقرار کنند و به صورت هفته ای از این نواحی بازدید کنند که این امر خود باعث شناخت آنها نسبت به رشته های آموزش فنی وحرفه ای می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای رشته های فنی و حرفه ای هزینه شود، خاطرنشان کرد: اگر دیواری بین هنرستان و مدیران بیافتد مدرسه دچار بحران می شود.