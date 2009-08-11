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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- وزیر خارجه رژیم اسرائیل صلح در خاورمیانه را یک توهم توصیف کرد.

- کشف توطئه بمبگذاری در مجلس پاکستان.

- یک ژنرال آمریکایی: جنگ افغانستان هنوز در مرحله بحرانی قرار ندارد.

- دزدان دریایی در سواحل سومالی یک کشتی ایتالیایی را آزاد کردند.

- الشرق الاوسط بندهایی از توافقنامه صلح بین شورشیان و دولت یمن را منتشر کرد.

- کمک 200 میلیون دلاری عربستان به تشکیلات خودگران فلسطین.

- سخنگوی وزارت خارجه مصر: روابط  قاهره- واشنگتن در زمان اوباما توسعه و گسترش فوق العاده ای داشته است.

- موج جدید انتقال یهودیان یمن به سرزمین های اشغالی.

در گزارشی از سوی شبکه پرس تی وی عنوان شد: جنگ افغانستان طولانی تر و پرهزینه تر از عراق خواهد بود.

- موافقت مشروط کوتاچیان هندوراس با ابتکار سازمان کشورهای آمریکایی.

- شورشیان سودان خواستار اعلام خودمختاری در جنوب این کشور هستند.

کد مطلب 927526

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