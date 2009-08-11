عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- وزیر خارجه رژیم اسرائیل صلح در خاورمیانه را یک توهم توصیف کرد.
- کشف توطئه بمبگذاری در مجلس پاکستان.
- یک ژنرال آمریکایی: جنگ افغانستان هنوز در مرحله بحرانی قرار ندارد.
- دزدان دریایی در سواحل سومالی یک کشتی ایتالیایی را آزاد کردند.
- الشرق الاوسط بندهایی از توافقنامه صلح بین شورشیان و دولت یمن را منتشر کرد.
- کمک 200 میلیون دلاری عربستان به تشکیلات خودگران فلسطین.
- سخنگوی وزارت خارجه مصر: روابط قاهره- واشنگتن در زمان اوباما توسعه و گسترش فوق العاده ای داشته است.
- موج جدید انتقال یهودیان یمن به سرزمین های اشغالی.
در گزارشی از سوی شبکه پرس تی وی عنوان شد: جنگ افغانستان طولانی تر و پرهزینه تر از عراق خواهد بود.
- موافقت مشروط کوتاچیان هندوراس با ابتکار سازمان کشورهای آمریکایی.
- شورشیان سودان خواستار اعلام خودمختاری در جنوب این کشور هستند.
نظر شما