حکم توقف جاده سازی در پارک ملی گلستان صادر شد

محسن جعفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هفته گذشته نماینده دادگستری با استناد به اعتراض و ادله سازمان محیط زیست مبنی برغیر قانونی بودن فعالیتهای وزارت راه و ترابری برای کشیدن جاده در پارک ملی گلستان، دستور به توقف فوری راهسازی در این منطقه را صادر کرد.

این در حالی است که پیشتر دادستان کل کشور طی نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرگان از وی در خصوص روند اقدامات انجام شده در زمینه پایش محیط زیست و جلوگیری از تخریب پارک ملی گلستان توضیح خواسته بود.

با این حال معاون محیط طبیعی اداره محیط زیست استان گلستان با اشاره به اینکه اصل کار از سوی مقامات قضایی متوقف شده است افزود: آنجا که پروژه راهسازی کاملا مغایر با تفاهمات و در تعارض با ارزیابی زیست محیطی بود متوقف شده و الان در 2 تا 3 کیلومتر که تعارضی با تفاهمات ندارد حق فعالیت راهسازی دارند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وزارت راه نسبت به حکم صادره و توقف راهسازی شدیداً اعتراض کرده گفت: یک تیم سه نفره از دادگستری مامور رسیدگی مجدد شده اند که البته با توجه به ایستادگی ما و همینطور نگاه زیست محیطی کارشناسان دادگستری تلاش داریم ضمانت اجرایی حکم صادر شده را حفظ کنیم.

این پروژه که از سال 81 فعالیت خود را آغاز کرده بدون هماهنگی دو سازمان و وزارتخانه دولتی اقداماتی انجام شده که در آن طول و عرض جاده از 11 متر به 22 متر و در نهایت به ساخت بتونهای عظیم منجر شد که به خودی خود حیات وحش و طبیعیت امن پارک ملی گلستان را تهدید کرد به نحوی که رئیس سازمان محیط زیست در این باره گفته است: " اخیرا نیز 6 مورد از پلهای ساخته شده در مسیر جاده پارک ملی گلستان به جای 5/11 متر عرض به 22 متر عرض افزایش یافته که تخلف از مصوبه دولت است و ما با حکم دستگاه قضایی جلوی این کار را گرفتیم."

با این همه جاده 11 متری گلستان به بزرگراهی تبدیل شده که بر اساس مصوبه دولت در تاریخ یک مرداد 88 ، وزرات راه موظف شده بود بدون افزایش عرض جاده، تنها جاده موجود را که در اثر سیل ویران شده بود،‌ بازسازی کرده و به موازات آن اقدام به احداث جاده جدید در بیرون از پارک ملی گلستان کند که همه چیز از اتفاق مخرب دیگری حکایت می کند.

با گذشت بیش از پنج سال از این مصوبه و در حالی که حتی مطالعات این طرح نیز تا سال 84 انجام شده بود، این وزراتخانه نه ‌تنها احداث جاده جدید در بیرون از پارک را به دست فراموشی سپرده بلکه به گفته کارشناسان حتی به تعهدات قبلی خود نیز در جریان بازسازی جاده موجود عمل نکرده است. بر اساس اعلام کارشناسان سازمان محیط زیست چنانچه تعریض و بازسازی جاده گلستان به همین شکل ادامه یابد نزدیک به 50 هزار درخت جنگلی باید بزودی قطع شود،‌ ضمن اینکه چندین پوزه سنگی و صخره‌ای (کوه‌های اطراف جاده) که محل گذر " کل " و بزها و پلنگ و زیستگاه بسیاری از جانوران حفاظت شده و یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های پارک ملی گلستان است کلا تخریب و منهدم خواهد شد و این تنها بخش کوچکی از خسارات وارده به قدیمی‌ترین و مهم‌ترین پارک ملی ایران است.

با توقف این جاده سازی جلوی کشیدن هشت کیلومتر از مسیر جاده داخل پارک با دیواره‌های عظیم بتونی به ارتفاع شش متر دیواره‌گذاری که کاملا مانع از تردد حیات وحش بین دو طرف جاده می شده گرفته خواهد شد. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که به موجب ماده 8 آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر اقدامی که منجر به تخریب اکوسیستم در پارک‌های ملی شود ممنوع اعلام شده است.

با این حال یک پژوهشگر محیط زیست تنها عامل کاهش گونه های قوچ و میش در پارک ملی گلستان را شکار غیر مجاز عنوان کرد و گفت: وجود منابع آبی فراوان مثل انواع چشمه ها و رودخانه ها و همینطور علوفه مناسب و نبود عوامل مزاحم دام و نبود سموم کشاورزی پارک ملی گلستان زیستگاه نادری برای حیوانات وحشی است که متاسفانه به دلیل افزایش شکارهای غیر مجاز و تراکم اسلحه های گرم در منطقه حیات قوچ و میش و دیگر گونها با خطر جدی مواجه شده است.

رمضانعلی قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت 6 هزار رأسی قوچ و میش در سالهای 1358 و 59 هشدار داده بود: به دلیل نابسامانیهای بوجود آمده در شرایط بحرانی اوایل انقلاب بسیاری از گونه های وحش به خصوص قوچ و میش مورد حمله مردم قرار گرفت که البته برنامه های کارشناسی دقیقی برای تداوم رشد این گونه ها تدوین شد، با این حال در سالهای اخیر به جای رشد متداول این گونه ها و تکثیر بیش از پیش شاهد رشد معکوس گونه های قوچ و میش هستیم.

پارک ملی گلستان با مساحتی بالغ بر88 هزار و 576 هکتار اولین پارکی است که در کشور عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داده است و درطول زمان عناوین حفاظتی مختلفی را کسب و در حال حاضر طی مصوبه شماره 97 مورخ 21/6/61 شورایعالی حفاظت محیط زیست با عنوان پارک ملی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست همچنان باقی مانده است . علاوه بر آن این منطقه بعنوان ذخیره گاه زیست سپهر به مجامع بین المللی معرفی شده است .