تیم کشتی آزاد ایران از حضور در جام زیلکوفسکی بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان قرار بود پیش از حضور در رقابتهای جهانی دانمارک برای آمادگی بیشتر در جام زیلکوفسکی لهستان شرکت کند.

هدف کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد از حضور در این رقابتها محک زدن کشتی گیران مورد نظر برای حضور در رقابتهای جهانی دانمارک و در نهایت انتخاب ملی پوشان بود. آزادکاران کشورمان بدلیل کارشکنی سفارت لهستان نتوانستند روادید سفر به این کشور را اخذ کنند.

مسئولان فدراسیون کشتی در تلاش هستند با مکاتبه با فدراسیون کشتی لهستان این مشکل را حل کنند و به احتمال بسیار کم شاید ملی پوشان بامداد روز چهارشنبه راهی ورشو شوند.

رقابتهای جام زیلکوفسکی لهستان روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهر ورشو لهستان برگزار می شود. لهستان جزو کشورهای اتحادیه اروپا می باشد و حضور در این کشور نیاز به ویزای شینگن دارد.